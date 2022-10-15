https://crimea.ria.ru/20221015/vzryv-na-shakhte-v-turtsii-40-zhertv-erdogan-edet-na-mesto-chp-1124902367.html
Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧП
Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧП - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧП
Президент Турции сообщил, что направляется на место ЧП в шахте в провинции Бартын, где в результате взрыва, по последним данным, погибли 40 человек. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T12:45
2022-10-15T12:45
2022-10-15T12:45
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции сообщил, что направляется на место ЧП в шахте в провинции Бартын, где в результате взрыва, по последним данным, погибли 40 человек.Взрыв произошел на шахте на севере Турции в пятницу вечером, 14 октября. В ночь на 15 октября глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщал о 14 погибших на шахте. Позже стало известно о 28 жертвах.Утром 15 октября Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших выросло до сорока человек.Ранее турецкий информационный канал A Haber со ссылкой на местные власти сообщал, что на месте взрыва под землей находились 115 рабочих на глубине 300 метров. Эвакуировать удалось только нескольких.Президент России Владимир Путин выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с аварией на угольной шахте.
https://crimea.ria.ru/20220820/zhutkoe-dtp-s-avtobusom-v-turtsii-15-pogibshikh-22-ranenykh-1124232262.html
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РИА Новости Крым
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реджеп тайип эрдоган, турция, происшествия
Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧП
Эрдоган едет на шахту, где в результате взрыва погибли уже 40 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции сообщил, что направляется на место ЧП в шахте в провинции Бартын, где в результате взрыва, по последним данным, погибли 40 человек.
"Наши правоохранительные органы расследуют этот трагический инцидент. <...> Скоро я отправлюсь в Бартын и буду принимать участие во всех работах на месте", - говорится в сообщении президента Турции в Twitter.
Взрыв произошел на шахте на севере Турции в пятницу вечером, 14 октября. В ночь на 15 октября глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщал о 14 погибших на шахте. Позже стало известно о 28 жертвах.
Утром 15 октября Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших выросло до сорока человек.
Ранее турецкий информационный канал A Haber со ссылкой на местные власти сообщал, что на месте взрыва под землей находились 115 рабочих на глубине 300 метров. Эвакуировать удалось только нескольких.
Президент России Владимир Путин выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с аварией на угольной шахте.