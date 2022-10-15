https://crimea.ria.ru/20221015/vzryv-na-shakhte-v-turtsii-40-zhertv-erdogan-edet-na-mesto-chp-1124902367.html

Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧП

Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧП - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧП

Президент Турции сообщил, что направляется на место ЧП в шахте в провинции Бартын, где в результате взрыва, по последним данным, погибли 40 человек. РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T12:45

2022-10-15T12:45

2022-10-15T12:45

реджеп тайип эрдоган

турция

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции сообщил, что направляется на место ЧП в шахте в провинции Бартын, где в результате взрыва, по последним данным, погибли 40 человек.Взрыв произошел на шахте на севере Турции в пятницу вечером, 14 октября. В ночь на 15 октября глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщал о 14 погибших на шахте. Позже стало известно о 28 жертвах.Утром 15 октября Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших выросло до сорока человек.Ранее турецкий информационный канал A Haber со ссылкой на местные власти сообщал, что на месте взрыва под землей находились 115 рабочих на глубине 300 метров. Эвакуировать удалось только нескольких.Президент России Владимир Путин выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с аварией на угольной шахте.

https://crimea.ria.ru/20220820/zhutkoe-dtp-s-avtobusom-v-turtsii-15-pogibshikh-22-ranenykh-1124232262.html

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