https://crimea.ria.ru/20220801/zastryavshikh-v-obestochennykh-shakhtakh-donetska-gornyakov-podnyali-na-poverkhnost-1124019359.html

Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность

Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность

Все горняки, застрявшие накануне в обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в ДНР, подняты на поверхность, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T09:14

2022-08-01T09:14

2022-08-01T09:14

донецкая народная республика (днр)

происшествия

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Все горняки, застрявшие накануне в обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в ДНР, подняты на поверхность, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.В воскресенье, 31 июля, из-за обстрела ДНР со стороны Украины оказались обесточены две угледобывающие шахты – им. Скочинского и им. Абакумова. По данным ведомства, на момент отключения подачи электроэнергии в шахтах находились порядка 80 человек.72 горняка шахты Скочинского подняли на поверхность тем же вечером, об эвакуации пяти работников шахты Абакумова в министерстве отчитались в понедельник утром.

https://crimea.ria.ru/20220731/na-donetsk-snova-skidyvayut-lepestki-zhiteley-prosyat-ostavatsya-doma-1124015265.html

донецкая народная республика (днр)

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донецкая народная республика (днр), происшествия, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)