Рейтинг@Mail.ru
Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220801/zastryavshikh-v-obestochennykh-shakhtakh-donetska-gornyakov-podnyali-na-poverkhnost-1124019359.html
Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность
Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность
Все горняки, застрявшие накануне в обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в ДНР, подняты на поверхность, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T09:14
2022-08-01T09:14
донецкая народная республика (днр)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110085/43/1100854362_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9294c2b3abe2b4ae601e64d95755da53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Все горняки, застрявшие накануне в обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в ДНР, подняты на поверхность, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.В воскресенье, 31 июля, из-за обстрела ДНР со стороны Украины оказались обесточены две угледобывающие шахты – им. Скочинского и им. Абакумова. По данным ведомства, на момент отключения подачи электроэнергии в шахтах находились порядка 80 человек.72 горняка шахты Скочинского подняли на поверхность тем же вечером, об эвакуации пяти работников шахты Абакумова в министерстве отчитались в понедельник утром.
https://crimea.ria.ru/20220731/na-donetsk-snova-skidyvayut-lepestki-zhiteley-prosyat-ostavatsya-doma-1124015265.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110085/43/1100854362_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8c84898635ee2e417bd44bd08d298610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), происшествия, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность

Застрявших в обесточенных из-за обстрела шахтах Донецка горняков подняли на поверхность

09:14 01.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахты Донбасса
Шахты Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Все горняки, застрявшие накануне в обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в ДНР, подняты на поверхность, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
"В 1:15 все горняки шахты им. Абакумова подняты на поверхность. Пострадавших нет", – говорится в публикации в официальном Telegram-канале.
В воскресенье, 31 июля, из-за обстрела ДНР со стороны Украины оказались обесточены две угледобывающие шахты – им. Скочинского и им. Абакумова. По данным ведомства, на момент отключения подачи электроэнергии в шахтах находились порядка 80 человек.
72 горняка шахты Скочинского подняли на поверхность тем же вечером, об эвакуации пяти работников шахты Абакумова в министерстве отчитались в понедельник утром.
Противопехотные фугасные мины Лепесток на улицах Донецка
Вчера, 15:44
На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса
10:51В Крыму вынесли приговор сбившему многодетную мать керчанину
10:37В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19
10:29Хуснуллин прояснил будущее "Азовстали"
10:13Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма
10:09По факту взрыва в Штабе ЧФ в Севастополе СК возбудил дело
09:56В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа 1:25
09:29Из порта Одессы вышло первое судно с зерном
09:14Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность
08:52"Букет" из оспы обезьян и ковида: как побороть болезни
08:26Россияне стали чаще брать жилье в ипотеку
08:02Невролог рассказал, как побороть зависимость от кофе
07:41Власти Косово отсрочили введение запрета на сербские документы
07:29В Запорожской области установили контроль наценки на лекарства
07:02Россия почти на километр сдвинет МКС по орбите
03:00Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе
00:01Какая погода будет в Крыму в первый день августа
00:00Какой сегодня праздник: 1 августа
21:52Сирены и баррикады: что происходит в Косово
20:10Главные события и комментарии дня: 31 июля
Лента новостейМолния