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Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность
Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность
Все горняки, застрявшие накануне в обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в ДНР, подняты на поверхность, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T09:14
2022-08-01T09:14
2022-08-01T09:14
донецкая народная республика (днр)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Все горняки, застрявшие накануне в обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в ДНР, подняты на поверхность, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.В воскресенье, 31 июля, из-за обстрела ДНР со стороны Украины оказались обесточены две угледобывающие шахты – им. Скочинского и им. Абакумова. По данным ведомства, на момент отключения подачи электроэнергии в шахтах находились порядка 80 человек.72 горняка шахты Скочинского подняли на поверхность тем же вечером, об эвакуации пяти работников шахты Абакумова в министерстве отчитались в понедельник утром.
https://crimea.ria.ru/20220731/na-donetsk-snova-skidyvayut-lepestki-zhiteley-prosyat-ostavatsya-doma-1124015265.html
донецкая народная республика (днр)
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донецкая народная республика (днр), происшествия, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Застрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность
Застрявших в обесточенных из-за обстрела шахтах Донецка горняков подняли на поверхность