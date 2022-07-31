https://crimea.ria.ru/20220731/bolshe-70-shakhterov-zastryali-pod-zemley-v-donetske-iz-za-obstrela-1124015813.html

Больше 70 шахтеров застряли под землей в Донецке из-за обстрела

Больше 70 шахтеров застряли под землей в Донецке из-за обстрела - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Больше 70 шахтеров застряли под землей в Донецке из-за обстрела

шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова. Под землей остаются более 70 человек. Об этом со ссылкой на минугля ДНР пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T16:39

2022-07-31T16:39

2022-07-31T16:39

ситуация в донбассе: новости и комментарии

донецкая народная республика (днр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Донецке из-за обстрела со стороны Украины оказались обесточены шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова. Под землей остаются более 70 человек. Об этом со ссылкой на минугля ДНР пишет РИА Новости.По предварительной информации, под землей в шахте имени Скочинского могут находиться 72 горняка. В горных выработках шахты имени Абакумова на момент отключения подачи электроэнергии работали пять человек. Шахтеров будут выводить на поверхность.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что на территории шахты им. Скочинского обнаружены мины "Лепестки".

донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины)