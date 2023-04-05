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Задымление в здании Минобороны в Москве - что известно
Задымление в здании Минобороны в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Задымление в здании Минобороны в Москве - что известно
В одном из административных зданий Министерства обороны России в Москве произошло задымление, сообщили в среду в оборонном ведомстве. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T21:17
2023-04-05T21:17
2023-04-05T21:17
министерство обороны рф
происшествия
москва
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В одном из административных зданий Министерства обороны России в Москве произошло задымление, сообщили в среду в оборонном ведомстве.Сообщается, что задымление одного из помещений в задании зафиксировано около 19.30 дежурными службами.Спасатели ведут проливку помещения. В результате инцидента никто не пострадал. Причины устанавливаются.Как уточнили в МЧС, причиной задымления в здании стали неполадки в работе электроприбора. Задымление уже ликвидировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известноКрупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарахСтрашный пожар в Москве: число погибших выросло до семи
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министерство обороны рф, происшествия, москва, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Задымление в здании Минобороны в Москве - что известно
В здании Минобороны в Москве произошло задымление