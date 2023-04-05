https://crimea.ria.ru/20230405/zadymlenie-v-zdanii-minoborony-v-moskve----chto-izvestno-1128006102.html

Задымление в здании Минобороны в Москве - что известно

Задымление в здании Минобороны в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Задымление в здании Минобороны в Москве - что известно

В одном из административных зданий Министерства обороны России в Москве произошло задымление, сообщили в среду в оборонном ведомстве. РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T21:17

2023-04-05T21:17

2023-04-05T21:17

министерство обороны рф

происшествия

москва

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В одном из административных зданий Министерства обороны России в Москве произошло задымление, сообщили в среду в оборонном ведомстве.Сообщается, что задымление одного из помещений в задании зафиксировано около 19.30 дежурными службами.Спасатели ведут проливку помещения. В результате инцидента никто не пострадал. Причины устанавливаются.Как уточнили в МЧС, причиной задымления в здании стали неполадки в работе электроприбора. Задымление уже ликвидировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известноКрупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарахСтрашный пожар в Москве: число погибших выросло до семи

москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, происшествия, москва, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости