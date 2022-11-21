https://crimea.ria.ru/20221121/strashnyy-pozhar-v-moskve-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-semi-1125461272.html

Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи

Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи

При пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек, возгорание полностью ликвидировано. Об этом со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T09:10

2022-11-21T09:10

2022-11-21T09:10

происшествия

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/15/1125461155_0:77:3072:1804_1920x0_80_0_0_afac0d37940b54dfa4fc9c1d7d94d0c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. При пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек, возгорание полностью ликвидировано. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Пожар вспыхнул в воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании к центре Москвы. Возгорание локализовали в 18:20, а ликвидировать его удалось только к полуночи. К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и более 120 человек личного состава МЧС Москвы. Следователи выясняют причины произошедшего.

https://crimea.ria.ru/20221120/pozhar-na-sklade-v-moskve-lokalizovali--sk-nachal-proverku-1125459831.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, общество