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Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи
Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи
При пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек, возгорание полностью ликвидировано. Об этом со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T09:10
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происшествия
москва
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. При пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек, возгорание полностью ликвидировано. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Пожар вспыхнул в воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании к центре Москвы. Возгорание локализовали в 18:20, а ликвидировать его удалось только к полуночи. К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и более 120 человек личного состава МЧС Москвы. Следователи выясняют причины произошедшего.
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происшествия, москва, общество
Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи

МЧС: число погибших при пожаре в Москве возросло до семи

09:10 21.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в районе Комсомольской площади в Москве
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. При пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек, возгорание полностью ликвидировано. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
"Подтверждена гибель семи человек", — сообщили в МЧС.
Пожар вспыхнул в воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании к центре Москвы. Возгорание локализовали в 18:20, а ликвидировать его удалось только к полуночи. К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и более 120 человек личного состава МЧС Москвы. Следователи выясняют причины произошедшего.
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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