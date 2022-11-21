https://crimea.ria.ru/20221121/strashnyy-pozhar-v-moskve-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-semi-1125461272.html
Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи
Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи
При пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек, возгорание полностью ликвидировано. Об этом со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T09:10
2022-11-21T09:10
2022-11-21T09:10
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. При пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек, возгорание полностью ликвидировано. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Пожар вспыхнул в воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании к центре Москвы. Возгорание локализовали в 18:20, а ликвидировать его удалось только к полуночи. К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и более 120 человек личного состава МЧС Москвы. Следователи выясняют причины произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20221120/pozhar-na-sklade-v-moskve-lokalizovali--sk-nachal-proverku-1125459831.html
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происшествия, москва, общество
Страшный пожар в Москве: число погибших выросло до семи
МЧС: число погибших при пожаре в Москве возросло до семи