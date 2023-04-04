https://crimea.ria.ru/20230404/chetyre-rebenka-v-bolnitse-posle-pozhare-v-leninskom-rayone-kryma-1127975616.html

Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма

Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма

Четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ленинском районе Крыма, девять человек эвакуированы. Прокуратура начала проверку по... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T15:52

2023-04-04T15:52

2023-04-04T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ленинском районе Крыма, девять человек эвакуированы. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, говорится в сообщении надзорного ведомства.Возгорание произошло накануне в двухэтажном жилом доме на улице Советов в селе Марфовка. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.Правоохранители в ходе организованной проверки установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.В региональном МЧС проинформировали, что пожар произошел в коридоре одной из квартир первого этажа – загорелся натяжной потолок. Спасатели ликвидировали возгорание в течении 10 минут. Причины устанавливают эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под СимферополемНа пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человекПожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщину

https://crimea.ria.ru/20230321/na-pozhare-v-simferopole-pogibla-zhenschina-i-dvoe-detey---sk-zavel-delo-1127685612.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, общество, прокуратура республики крым, мчс крыма, новости крыма