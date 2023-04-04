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Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма
Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма
Четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ленинском районе Крыма, девять человек эвакуированы. Прокуратура начала проверку по... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T15:52
2023-04-04T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ленинском районе Крыма, девять человек эвакуированы. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, говорится в сообщении надзорного ведомства.Возгорание произошло накануне в двухэтажном жилом доме на улице Советов в селе Марфовка. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.Правоохранители в ходе организованной проверки установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.В региональном МЧС проинформировали, что пожар произошел в коридоре одной из квартир первого этажа – загорелся натяжной потолок. Спасатели ликвидировали возгорание в течении 10 минут. Причины устанавливают эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под СимферополемНа пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человекПожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщину
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крым, происшествия, общество, прокуратура республики крым, мчс крыма, новости крыма
Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма

Прокуратура Крыма: четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоэтажке

15:52 04.04.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСпасатель на пожаре
Спасатель на пожаре
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ленинском районе Крыма, девять человек эвакуированы. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Возгорание произошло накануне в двухэтажном жилом доме на улице Советов в селе Марфовка. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
"В результате происшествия четверо несовершеннолетних были доставлены для осмотра в учреждение здравоохранения. Их жизни ничего не угрожает. Из многоквартирного дома было эвакуировано девять человек", - сообщается в Telegram-канале республиканской прокуратуры.
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Правоохранители в ходе организованной проверки установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.
В региональном МЧС проинформировали, что пожар произошел в коридоре одной из квартир первого этажа – загорелся натяжной потолок. Спасатели ликвидировали возгорание в течении 10 минут. Причины устанавливают эксперты.
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