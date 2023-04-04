https://crimea.ria.ru/20230404/chetyre-rebenka-v-bolnitse-posle-pozhare-v-leninskom-rayone-kryma-1127975616.html
Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма
Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма
Четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ленинском районе Крыма, девять человек эвакуированы. Прокуратура начала проверку по... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T15:52
2023-04-04T15:52
2023-04-04T15:52
крым
происшествия
общество
прокуратура республики крым
мчс крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_76ccc1acc12117ded3e05ff8c36c5856.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ленинском районе Крыма, девять человек эвакуированы. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, говорится в сообщении надзорного ведомства.Возгорание произошло накануне в двухэтажном жилом доме на улице Советов в селе Марфовка. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.Правоохранители в ходе организованной проверки установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.В региональном МЧС проинформировали, что пожар произошел в коридоре одной из квартир первого этажа – загорелся натяжной потолок. Спасатели ликвидировали возгорание в течении 10 минут. Причины устанавливают эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под СимферополемНа пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человекПожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщину
https://crimea.ria.ru/20230321/na-pozhare-v-simferopole-pogibla-zhenschina-i-dvoe-detey---sk-zavel-delo-1127685612.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_39c1c82cfd4132387c913404a4118a4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, общество, прокуратура республики крым, мчс крыма, новости крыма
Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе Крыма
Прокуратура Крыма: четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоэтажке
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Четыре ребенка доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ленинском районе Крыма, девять человек эвакуированы. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Возгорание произошло накануне в двухэтажном жилом доме на улице Советов в селе Марфовка. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
"В результате происшествия четверо несовершеннолетних были доставлены для осмотра в учреждение здравоохранения. Их жизни ничего не угрожает. Из многоквартирного дома было эвакуировано девять человек", - сообщается в Telegram-канале республиканской прокуратуры.
Правоохранители в ходе организованной проверки установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.
В региональном МЧС проинформировали, что пожар произошел в коридоре одной из квартир первого этажа – загорелся натяжной потолок. Спасатели ликвидировали возгорание в течении 10 минут. Причины устанавливают эксперты.
Читайте также на РИА Новости Крым: