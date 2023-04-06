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Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске
Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске
Полицейские выявили причастность фигуранта уголовного дела о разбое в Крыму к еще одному разбойному нападению, совершенному в Брянской области. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T10:58
2023-04-06T11:01
крым
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Полицейские выявили причастность фигуранта уголовного дела о разбое в Крыму к еще одному разбойному нападению, совершенному в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По данным ведомства, в феврале в Крыму было возбуждено уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы. Их подозревают в разбойном нападении на индивидуального предпринимателя. Двое задержанных назвали себя криминальными "авторитетами" и позиционировали в качестве "смотрящих" за Евпаторией и Ялтой. В ходе расследования правоохранители выявили новый эпизод преступной деятельности одного из них.Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал задержанного.Сейчас оперативники проверяют информацию о причастности фигурантов дела к совершению тяжких и особо тяжких преступлений как на территории республики, так и в других регионах страны.Как сообщалось, в Крыму силовики задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения. Злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал один из крымских предпринимателей, и под угрозой расправы завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги. Все задержанные помещены под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесменаТребовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателейПодозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20230215/svyazal-rebenka-i-ograbil-dom-krymchaninu-dali-8-let-za-razboy-1126988575.html
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Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске

МВД: обвиняемый в разбое в Крыму причастен к вооруженному нападению в Брянской области

10:58 06.04.2023 (обновлено: 11:01 06.04.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Полицейские выявили причастность фигуранта уголовного дела о разбое в Крыму к еще одному разбойному нападению, совершенному в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По данным ведомства, в феврале в Крыму было возбуждено уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы. Их подозревают в разбойном нападении на индивидуального предпринимателя. Двое задержанных назвали себя криминальными "авторитетами" и позиционировали в качестве "смотрящих" за Евпаторией и Ялтой. В ходе расследования правоохранители выявили новый эпизод преступной деятельности одного из них.
"В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники УУР МВД по Республике Крым установили причастность одного из участников преступной группы к вооруженному разбойному нападению на территории Брянской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой)", - уточнили в ведомстве.
Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал задержанного.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
Сейчас оперативники проверяют информацию о причастности фигурантов дела к совершению тяжких и особо тяжких преступлений как на территории республики, так и в других регионах страны.
Как сообщалось, в Крыму силовики задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения. Злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал один из крымских предпринимателей, и под угрозой расправы завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги. Все задержанные помещены под стражу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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