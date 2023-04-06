https://crimea.ria.ru/20230406/obvinyaemyy-v-razboe-v-krymu-prichasten-k-napadeniyu-v-bryanske-1128010170.html

Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске

Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске

Полицейские выявили причастность фигуранта уголовного дела о разбое в Крыму к еще одному разбойному нападению, совершенному в Брянской области. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T10:58

2023-04-06T10:58

2023-04-06T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Полицейские выявили причастность фигуранта уголовного дела о разбое в Крыму к еще одному разбойному нападению, совершенному в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По данным ведомства, в феврале в Крыму было возбуждено уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы. Их подозревают в разбойном нападении на индивидуального предпринимателя. Двое задержанных назвали себя криминальными "авторитетами" и позиционировали в качестве "смотрящих" за Евпаторией и Ялтой. В ходе расследования правоохранители выявили новый эпизод преступной деятельности одного из них.Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал задержанного.Сейчас оперативники проверяют информацию о причастности фигурантов дела к совершению тяжких и особо тяжких преступлений как на территории республики, так и в других регионах страны.Как сообщалось, в Крыму силовики задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения. Злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал один из крымских предпринимателей, и под угрозой расправы завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги. Все задержанные помещены под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесменаТребовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателейПодозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20230215/svyazal-rebenka-i-ograbil-dom-krymchaninu-dali-8-let-za-razboy-1126988575.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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