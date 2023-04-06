Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске
МВД: обвиняемый в разбое в Крыму причастен к вооруженному нападению в Брянской области
10:58 06.04.2023 (обновлено: 11:01 06.04.2023)
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Полицейские выявили причастность фигуранта уголовного дела о разбое в Крыму к еще одному разбойному нападению, совершенному в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По данным ведомства, в феврале в Крыму было возбуждено уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы. Их подозревают в разбойном нападении на индивидуального предпринимателя. Двое задержанных назвали себя криминальными "авторитетами" и позиционировали в качестве "смотрящих" за Евпаторией и Ялтой. В ходе расследования правоохранители выявили новый эпизод преступной деятельности одного из них.
"В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники УУР МВД по Республике Крым установили причастность одного из участников преступной группы к вооруженному разбойному нападению на территории Брянской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой)", - уточнили в ведомстве.
Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал задержанного.
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Сейчас оперативники проверяют информацию о причастности фигурантов дела к совершению тяжких и особо тяжких преступлений как на территории республики, так и в других регионах страны.
Как сообщалось, в Крыму силовики задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения. Злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал один из крымских предпринимателей, и под угрозой расправы завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги. Все задержанные помещены под стражу.
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