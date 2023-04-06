https://crimea.ria.ru/20230406/glavnye-novosti-kryma-6-aprelya-1128024889.html

Главные новости Крыма: 6 апреля

Главные новости Крыма: 6 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Главные новости Крыма: 6 апреля

Путин включил шахматиста из Крыма в состав Общественной палаты России. Когда на въезде в Крым из Херсонщины сократят время проверок транспорта. Аксенов... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T21:15

2023-04-06T21:15

2023-04-06T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Путин включил шахматиста из Крыма в состав Общественной палаты России. Когда на въезде в Крым из Херсонщины сократят время проверок транспорта. Аксенов анонсировал выговор молодому чиновнику. Педофилу в Севастополе дали девять лет за изнасилование школьницы.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Севастополе осужден педофилВ Севастополе к девяти годам исправительной колонии строгого режима приговорен 55-летний горожанин. Он признан виновным в изнасиловании 15-летней девочки, дочери своей подруги. Мать привезла к нему ребенка из Москвы на каникулы отдохнуть, а сама уехала. Злоумышленник издевался над несовершеннолетней на протяжении трех месяцев. О случившемся пострадавшая рассказала только спустя три с половиной года – в 2018-м."Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил в отношении несовершеннолетней половые преступления. При этом, для предотвращения ее возможного сопротивления, он предварительно заставлял ее принимать психоактивные вещества. Вследствие совершенных преступлений причинен тяжкий вред здоровью потерпевшей, поскольку у нее наступило психическое расстройство" – рассказали в прокуратуре города.На въезде в Крым сократят время проверок транспортаСпециалисты министерства транспорта Крыма и Минтранса России работают над оптимизацией процедуры проверок автомобилей, направляющихся на полуостров по сухопутному маршруту через новые регионы России. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко."Проводится целый блок мероприятий, которые направлены на комфортное и безопасное прохождение сухопутного маршрута из Крыма через новые регионы РФ для всех участников движения", – сообщил Лукашенко.По его словам, о первых результатах этой работы можно будет говорить к концу апреля. Выговор молодому чиновникуГлава Крыма Сергей Аксенов объявит выговор руководителю госкомитета молодежной политики республики Алексею Зинченко за то, что тот не предоставил в положенный срок отчет об освоении полученных субсидий."Будет объявлен выговор председателю государственного комитета молодежной политики Республики Крым за непредоставление в срок информации об эффективном исполнении субсидий в рамках госпрограммы реализации молодежной политики в РК", – заявил глава республики по итогам совещания о проблемных вопросах муниципалитетов.Он дал еще ряд поручений, в частности ведомствам Ялты. Путин включил шахматиста Карякина в состав ОП РоссииГроссмейстер из Крыма Сергей Карякин вошел в состав Общественной палаты России, соответствующий указ, утверждающий состав ОП, в четверг подписал президент РФ Владимир Путин."Утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц:… Карякин С.А., гроссмейстер России, сопредседатель Общероссийской молодежной общественной организации "Ассоциация студенческих спортивных клубов России", - говорится в документе.Среди прочих в новом составе – начальник отдела производства радиоконтента медиагруппы "Россия сегодня", писатель Армен Гаспарян, певица Диана Гурцкая и скрипач Петр Лундстрем. В Крыму задержали мошенников с недвижимостью умерших гражданВ Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов", которые по поддельным документам получали право на имущество умерших или уехавших из России граждан, продавали его, а деньги делили между собой."В ходе расследования установлено, что один из фигурантов может быть причастен к махинациям с земельными участками на Южном берегу Крыма, по фактам которых расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://crimea.ria.ru/20230406/kogda-sokratitsya-vremya-proezda-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-1128019986.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, севастополь, происшествия, общество, сухопутный коридор в крым