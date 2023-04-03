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Под Херсоном уничтожены больше 20 украинских боевиков и ангар с оружием

Под Херсоном уничтожены больше 20 украинских боевиков и ангар с оружием - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Под Херсоном уничтожены больше 20 украинских боевиков и ангар с оружием

Под Херсоном артиллерийским огнем российских войск была уничтожена группировка, насчитывающая больше 20 украинских боевиков-националистов. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T11:13

2023-04-03T11:13

2023-04-03T11:13

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всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Под Херсоном артиллерийским огнем российских войск была уничтожена группировка, насчитывающая больше 20 украинских боевиков-националистов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Днепр" Роман Кодряна пишет РИА Новости.Уточняется, что в ходе артобстрела противник потерял больше 20 человек, также выведена из строя самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", уничтожен ангар, где находилась военная техника и оружие 124 бригады тербороны Украины.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ.Кроме того, вооруженные силы России за сутки ликвидировали больше 350 украинских боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали восемь диверсионных групп противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данныеСальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавруПри взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина