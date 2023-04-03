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Под Херсоном уничтожены больше 20 украинских боевиков и ангар с оружием - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Под Херсоном уничтожены больше 20 украинских боевиков и ангар с оружием
Под Херсоном уничтожены больше 20 украинских боевиков и ангар с оружием - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Под Херсоном уничтожены больше 20 украинских боевиков и ангар с оружием
Под Херсоном артиллерийским огнем российских войск была уничтожена группировка, насчитывающая больше 20 украинских боевиков-националистов. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T11:13
2023-04-03T11:13
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Под Херсоном артиллерийским огнем российских войск была уничтожена группировка, насчитывающая больше 20 украинских боевиков-националистов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Днепр" Роман Кодряна пишет РИА Новости.Уточняется, что в ходе артобстрела противник потерял больше 20 человек, также выведена из строя самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", уничтожен ангар, где находилась военная техника и оружие 124 бригады тербороны Украины.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ.Кроме того, вооруженные силы России за сутки ликвидировали больше 350 украинских боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали восемь диверсионных групп противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данныеСальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавруПри взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Под Херсоном уничтожены больше 20 украинских боевиков и ангар с оружием

Российские войска ликвидировали больше 20 украинских боевиков на Херсонском направлении

11:13 03.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Под Херсоном артиллерийским огнем российских войск была уничтожена группировка, насчитывающая больше 20 украинских боевиков-националистов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Днепр" Роман Кодряна пишет РИА Новости.
"На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и военной техники украинских националистов в районе города Херсон, населенных пунктов Камышаны и Дарьевка", - заявил он.
Уточняется, что в ходе артобстрела противник потерял больше 20 человек, также выведена из строя самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", уничтожен ангар, где находилась военная техника и оружие 124 бригады тербороны Украины.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ.
Кроме того, вооруженные силы России за сутки ликвидировали больше 350 украинских боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали восемь диверсионных групп противника.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиУкраина
 
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