https://crimea.ria.ru/20230402/teplo-i-dozhdlivo-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-2-aprelya-1127925555.html
Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля
Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля
В воскресенье погоду в Крыму будет определять действие Балканского циклона. На полуострове местами ожидаются сильные дожди и до 16 градусов тепла. Об этом... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-02T00:01
2023-04-02T00:01
2023-04-01T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять действие Балканского циклона. На полуострове местами ожидаются сильные дожди и до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами до 20 м/с.Температура воздуха ночью +8…10, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 17-22 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +12…14.В Ялте и Алуште временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +14.В Евпатории, Феодосии и Судаке дождливо. Ночью до +9 градусов, днем потеплеет до +16.В Крыму 2 апреля сохраняется действия штормового предупреждения. На полострове ожидается порывистый ветер до 22 м/с и дожди.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа снова стоитТеплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходныеНа Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
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Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля
В воскресенье в Крыму ожидают сильные дожди и до 16 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять действие Балканского циклона. На полуострове местами ожидаются сильные дожди и до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье погода в Крыму будет определяться Балканским циклоном. Временами дожди, местами сильные. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, днем +11…16; в горах +5…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами до 20 м/с.Температура воздуха ночью +8…10, днем +14...16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 17-22 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +12…14.
В Ялте и Алуште временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +14.
В Евпатории, Феодосии и Судаке дождливо. Ночью до +9 градусов, днем потеплеет до +16.
В Крыму 2 апреля сохраняется действия штормового предупреждения. На полострове ожидается порывистый ветер до 22 м/с и дожди.
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