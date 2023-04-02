Рейтинг@Mail.ru
Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230402/teplo-i-dozhdlivo-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-2-aprelya-1127925555.html
Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля
Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля
В воскресенье погоду в Крыму будет определять действие Балканского циклона. На полуострове местами ожидаются сильные дожди и до 16 градусов тепла. Об этом... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-02T00:01
2023-04-01T20:22
крым
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
алушта
ялта
евпатория
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122948963_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6e44805d0e5db8b7f6bda5a787fd3fe7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять действие Балканского циклона. На полуострове местами ожидаются сильные дожди и до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами до 20 м/с.Температура воздуха ночью +8…10, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 17-22 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +12…14.В Ялте и Алуште временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +14.В Евпатории, Феодосии и Судаке дождливо. Ночью до +9 градусов, днем потеплеет до +16.В Крыму 2 апреля сохраняется действия штормового предупреждения. На полострове ожидается порывистый ветер до 22 м/с и дожди.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа снова стоитТеплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходныеНа Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
крым
симферополь
севастополь
алушта
ялта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122948963_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5f9fc278c9e0dcd74443508893c031cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, алушта, ялта, евпатория, судак, феодосия
Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля

В воскресенье в Крыму ожидают сильные дожди и до 16 градусов тепла

00:01 02.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазлив воды на реке Салгир в Симферополе
Разлив воды на реке Салгир в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять действие Балканского циклона. На полуострове местами ожидаются сильные дожди и до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье погода в Крыму будет определяться Балканским циклоном. Временами дожди, местами сильные. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, днем +11…16; в горах +5…10", - уточнили синоптики.
Весеннее цветение в ботаническом саду Крымского федерального университета
25 марта, 19:29Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет апрель в Крыму
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами до 20 м/с.Температура воздуха ночью +8…10, днем +14...16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-восточный 17-22 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +12…14.
В Ялте и Алуште временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +14.
В Евпатории, Феодосии и Судаке дождливо. Ночью до +9 градусов, днем потеплеет до +16.
В Крыму 2 апреля сохраняется действия штормового предупреждения. На полострове ожидается порывистый ветер до 22 м/с и дожди.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керченская переправа снова стоит
Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные
На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаЕвпаторияСудакФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дождливо: чего ждать от погоды в Крыму 2 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 2 апреля
23:37В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов
21:52Керченская переправа возобновила работу
21:34Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры
19:59Главные события и заявления дня: 1 апреля
19:44В Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памяти
19:22Как и где в Крыму делают муку для полезного черного хлеба
18:57На Ставрополье произошло землетрясение: что известно
18:29С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дурака
18:11Керченская переправа снова стоит
17:59Контрнаступление ВСУ и страшные трагедии в Крыму: топ новостей недели
17:36Наместнику Киево-Печерской лавры стало плохо в суде
17:19Зеленский ввел санкции против предприятий Кубани
17:04"Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым
16:49Российские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУ
16:26Армия РФ уничтожила более 350 боевиков и разбила склад теробороны ВСУ
16:04Керченская переправа возобновила работу
15:51Больше 20 прилетов: Курская область второй раз за день под обстрелом ВСУ
15:25Ветер остановил работу Керченской паромной переправы
Лента новостейМолния