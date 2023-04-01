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Керченская переправа снова стоит - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Керченская переправа снова стоит
Керченская переправа снова стоит - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Керченская переправа снова стоит
Керченская паромная переправа второй раз за день приостановила работу из-за погодных условий. Об этом сообщили в главке МЧС РФ по Крыму. РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T18:11
2023-04-01T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа второй раз за день приостановила работу из-за погодных условий. Об этом сообщили в главке МЧС РФ по Крыму.Переправа в субботу уже останавливалась из-за сильного ветра менее чем на один час. Ранее в Минтрансе РФ предупредили, что по Керченскому проливу 1 апреля действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который в порывах достигает скорости 20 м/с. Из-за этого в море наблюдается волнение, высота волн достигает 120 см.К утру субботы паромы перевезли через пролив в обе стороны 116 335 пассажиров, 92 873 единицы автотранспорта и 11 558 железнодорожных вагонов.Штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля объявлено по всему Крыму: полуостров накроет штормовой юго-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила работуВетер остановил работу Керченской паромной переправыМетровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу
https://crimea.ria.ru/20230317/aksenov-dolozhil-putinu-o-rabote-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1127617447.html
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Керченская переправа снова стоит

Керченская паромная переправа второй раз за день приостановила работу из-за погоды

18:11 01.04.2023 (обновлено: 18:12 01.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа второй раз за день приостановила работу из-за погодных условий. Об этом сообщили в главке МЧС РФ по Крыму.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сообщается в Тelegram-канале ведомства.
Переправа в субботу уже останавливалась из-за сильного ветра менее чем на один час.
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Ранее в Минтрансе РФ предупредили, что по Керченскому проливу 1 апреля действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который в порывах достигает скорости 20 м/с. Из-за этого в море наблюдается волнение, высота волн достигает 120 см.
К утру субботы паромы перевезли через пролив в обе стороны 116 335 пассажиров, 92 873 единицы автотранспорта и 11 558 железнодорожных вагонов.
Штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля объявлено по всему Крыму: полуостров накроет штормовой юго-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км.
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