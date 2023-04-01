https://crimea.ria.ru/20230401/veter-ostanovil-rabotu-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-1127920796.html

Ветер остановил работу Керченской паромной переправы

Ветер остановил работу Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Ветер остановил работу Керченской паромной переправы

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Об этом в субботу сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T15:25

2023-04-01T15:25

2023-04-01T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Об этом в субботу сообщили в республиканском главке МЧС России.Ранее в Минтрансе РФ предупредили, что по Керченскому проливу 1 апреля действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который в порывах достигает скорости 20 м/с. Из-за этого в море наблюдается волнение, высота волн достигает 120 см.Штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля объявлено по всему Крыму: полуостров накроет штормовой юго-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботуНа Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧСТеплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные

https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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