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Ветер остановил работу Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Ветер остановил работу Керченской паромной переправы
Ветер остановил работу Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Ветер остановил работу Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Об этом в субботу сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T15:25
2023-04-01T15:26
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керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Об этом в субботу сообщили в республиканском главке МЧС России.Ранее в Минтрансе РФ предупредили, что по Керченскому проливу 1 апреля действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который в порывах достигает скорости 20 м/с. Из-за этого в море наблюдается волнение, высота волн достигает 120 см.Штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля объявлено по всему Крыму: полуостров накроет штормовой юго-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботуНа Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧСТеплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
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Ветер остановил работу Керченской паромной переправы

МЧС: работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за погоды

15:25 01.04.2023 (обновлено: 15:26 01.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в море
Шторм в море - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Об этом в субботу сообщили в республиканском главке МЧС России.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минтрансе РФ предупредили, что по Керченскому проливу 1 апреля действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который в порывах достигает скорости 20 м/с. Из-за этого в море наблюдается волнение, высота волн достигает 120 см.
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Штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля объявлено по всему Крыму: полуостров накроет штормовой юго-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км.
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