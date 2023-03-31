https://crimea.ria.ru/20230331/teplyy-front-nakroet-krym-prognoz-pogody-na-vykhodnye-1127894264.html

Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные

Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные

В Крыму на выходных воздух прогреется до +18 градусов, но в воскресенье возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T18:31

2023-03-31T18:31

2023-03-31T18:31

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

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евгений тишковец

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +18 градусов, но в воскресенье возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье погода испортится, небо затянут тучи и пойдут дожди. Однако воздух все же будет прогреваться до климатической нормы.А на следующей неделе полуостров снова ждут вторжения холода, обусловленные очередной серией циклонов. В отдельные дни температура воздуха едва будет достигать 10 градусов тепла. По оценкам ФОБОС, самым теплым днем недели станет вторник, а самым ненастным - четверг.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет апрель в КрымуВесна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"

https://crimea.ria.ru/20230331/na-krym-nadvigaetsya-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1127897396.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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