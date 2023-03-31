Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные
ФОБОС: в Крыму на выходных до +18 градусов и местами осадки
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурист в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +18 градусов, но в воскресенье возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В ночь на субботу придет теплый фронт, он отметится небольшим локальным дождем. Южный ветер 4-9 м/с, температура в темное время суток +2…7 градусов. А в дневные часы полуостров попадет в теплый сектор циклона, будет преимущественно солнечная и сухая погода, без осадков. Южный ветер 3-8 м/с, температура воздуха повысится в Симферополе до +15…17, по Крыму +13…18", - рассказал он.
В воскресенье погода испортится, небо затянут тучи и пойдут дожди. Однако воздух все же будет прогреваться до климатической нормы.
"Ночью возможны кратковременные ливневые дожди, которые днем уже приобретут незначительный локальный характер. Температура в ночные часы +7…12 градусов, в дневные часы +11…16", - добавил он.
А на следующей неделе полуостров снова ждут вторжения холода, обусловленные очередной серией циклонов. В отдельные дни температура воздуха едва будет достигать 10 градусов тепла. По оценкам ФОБОС, самым теплым днем недели станет вторник, а самым ненастным - четверг.
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