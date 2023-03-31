Рейтинг@Mail.ru
Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230331/teplyy-front-nakroet-krym-prognoz-pogody-na-vykhodnye-1127894264.html
Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные
Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные
В Крыму на выходных воздух прогреется до +18 градусов, но в воскресенье возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T18:31
2023-03-31T18:31
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122806182_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dab831048590c3e8981ff528774122e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +18 градусов, но в воскресенье возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье погода испортится, небо затянут тучи и пойдут дожди. Однако воздух все же будет прогреваться до климатической нормы.А на следующей неделе полуостров снова ждут вторжения холода, обусловленные очередной серией циклонов. В отдельные дни температура воздуха едва будет достигать 10 градусов тепла. По оценкам ФОБОС, самым теплым днем недели станет вторник, а самым ненастным - четверг.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет апрель в КрымуВесна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230331/na-krym-nadvigaetsya-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1127897396.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122806182_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_024d9908d31693f5b61c11ac136533fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, общество
Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные

ФОБОС: в Крыму на выходных до +18 градусов и местами осадки

18:31 31.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурист в Крыму
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +18 градусов, но в воскресенье возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В ночь на субботу придет теплый фронт, он отметится небольшим локальным дождем. Южный ветер 4-9 м/с, температура в темное время суток +2…7 градусов. А в дневные часы полуостров попадет в теплый сектор циклона, будет преимущественно солнечная и сухая погода, без осадков. Южный ветер 3-8 м/с, температура воздуха повысится в Симферополе до +15…17, по Крыму +13…18", - рассказал он.
В воскресенье погода испортится, небо затянут тучи и пойдут дожди. Однако воздух все же будет прогреваться до климатической нормы.
Алушта. Ранняя весна. Шторм - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
12:13
На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС
"Ночью возможны кратковременные ливневые дожди, которые днем уже приобретут незначительный локальный характер. Температура в ночные часы +7…12 градусов, в дневные часы +11…16", - добавил он.
А на следующей неделе полуостров снова ждут вторжения холода, обусловленные очередной серией циклонов. В отдельные дни температура воздуха едва будет достигать 10 градусов тепла. По оценкам ФОБОС, самым теплым днем недели станет вторник, а самым ненастным - четверг.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет апрель в Крыму
Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов
Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:57Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым
19:41Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи
19:29Офис Зеленского ответил на предложение Лукашенко о перемирии на Украине
19:03Крым является форпостом не только России, но и Белоруссии – Мурадов 1:41
18:46Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест
18:31Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные
17:57В Севастополе простились с разведчиком из ЧВК "Вагнер"
17:48В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину
17:37Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии
17:26Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность
17:17Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку
17:01Медведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на Украину
16:48Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ
16:23Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
16:05Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
15:52Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
15:19Новая концепция внешней политики России: основные положения
14:52Смертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"
14:38Поезда в Крым вернулись в график
14:29Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния