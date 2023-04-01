https://crimea.ria.ru/20230401/metrovye-volny-i-veter-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-subbotu-1127917284.html

Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу

Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, однако паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T10:45

2023-04-01T10:45

2023-04-01T10:48

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

транспорт

минтранс россии

погода в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110785/51/1107855132_0:149:2500:1555_1920x0_80_0_0_e31f85c7a0e58d45af6a08d695396460.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, однако паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщает Минтранс России.Трафик и погодаВсего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено116 335 пассажиров, 92 873 единицы автотранспорта и 11 558 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 924 рейса", - уточнили в ведомстве.В субботу в проливе сохраняется действие штормового предупреждения из-за порывистого ветра и метровых волн."Согласно прогнозу Росгидромета, 1 апреля ветер южный 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха +9...11, температура воды в море +8…9 градусов", - отметили в Минтрансе.Ранее в республиканском главке МЧС предупреждали, что в Крыму 1 и 2 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия, полуостров накроет штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду.Сухопутный коридор в КрымПереправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По состоянию на пятницу, 31 марта, на парковке со стороны Краснодарского края очереди на паромы ожидали 310 автомобилей и 403 пассажира.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиковНа Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧСТеплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные

https://crimea.ria.ru/20230323/putin-odobril-zapusk-pustykh-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127731976.html

крым

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, минтранс россии, погода в крыму, новости крыма