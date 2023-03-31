https://crimea.ria.ru/20230331/paromov-v-krym-zhdut-pochti-300-gruzovikov-1127895796.html

Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков

Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков

Паромов в Крым с кубанской стороны ждут почти 300 грузовиков. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T11:26

2023-03-31T11:26

2023-03-31T11:26

керченская паромная переправа

транспорт

крым

керчь

кубань

керченский пролив

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Паромов в Крым с кубанской стороны ждут почти 300 грузовиков. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 310 автомобилей и 403 пассажира.В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с. Водителям рекомендуют отслеживать оперативную обстановку.С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 115,4 тысяч пассажиров, 92,1 тысяч единиц автотранспорта и 11,5 тысяч железнодорожных вагонов.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждениеМетровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправеКак работает Керченская паромная переправа 30 марта

крым

керчь

кубань

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым, керчь, кубань, керченский пролив, новости