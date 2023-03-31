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Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков
Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков
Паромов в Крым с кубанской стороны ждут почти 300 грузовиков. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T11:26
2023-03-31T11:26
керченская паромная переправа
транспорт
крым
керчь
кубань
керченский пролив
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Паромов в Крым с кубанской стороны ждут почти 300 грузовиков. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 310 автомобилей и 403 пассажира.В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с. Водителям рекомендуют отслеживать оперативную обстановку.С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 115,4 тысяч пассажиров, 92,1 тысяч единиц автотранспорта и 11,5 тысяч железнодорожных вагонов.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждениеМетровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправеКак работает Керченская паромная переправа 30 марта
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, керчь, кубань, керченский пролив, новости
Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков

Оперштаб: паромов в Крым с кубанской стороны ждут почти 300 грузовиков

11:26 31.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе аэропорта Керчь
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Паромов в Крым с кубанской стороны ждут почти 300 грузовиков. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 310 автомобилей и 403 пассажира.
"31 марта на парковке в поселке Ильич находятся 292 машины. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы", - говорится в сообщении.
© РИА Новости КрымОбстановка на Керченской переправе на 31.03.2023
Обстановка на Керченской переправе на 31.03.2023 - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости Крым
В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с. Водителям рекомендуют отслеживать оперативную обстановку.
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 115,4 тысяч пассажиров, 92,1 тысяч единиц автотранспорта и 11,5 тысяч железнодорожных вагонов.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами.
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Керченская паромная переправаТранспортКрымКерчьКубаньКерченский проливНовости
 
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