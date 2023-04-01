https://crimea.ria.ru/20230401/kerchenskaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1127926864.html

Керченская переправа возобновила работу

Керченская переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Керченская переправа возобновила работу

Паромы снова курсируют через Керченский пролив после остановки движения из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T21:52

2023-04-01T21:52

2023-04-01T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Паромы снова курсируют через Керченский пролив после остановки движения из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РФ. В субботу паромы дважды останавливались из-за погодных условий.Ранее в Минтрансе РФ предупредили, что по Керченскому проливу 1 апреля действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который в порывах достигает скорости 20 м/с. Из-за этого в море наблюдается волнение, высота волн достигает 120 см.К утру субботы паромы перевезли через пролив в обе стороны 116 335 пассажиров, 92 873 единицы автотранспорта и 11 558 железнодорожных вагонов.Штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля объявлено по всему Крыму: полуостров накроет штормовой юго-восточный ветер с порывами до 22 метров в секунду.Переправа является метеозависимым транспортном. При ее остановке водителям большегрузов рекомендуют следовать через сухопутный маршрут. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Протяженность 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧСАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридораПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230401/kerchenskaya-pereprava-snova-stoit-1127923443.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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