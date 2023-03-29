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Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду

Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду

В ближайшие несколько суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, резко похолодает, выпадет мокрый снег. Об этом рассказали в Крымском... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T00:01

2023-03-29T00:01

2023-03-29T00:01

погода

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

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евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие несколько суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, резко похолодает, выпадет мокрый снег. Об этом рассказали в Крымском гидрометцентре.В Симферополе в среду облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 4...6 выше нуля.В Севастополе также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +4…+6.В Ялте и Алуште в среду переменная облачность, временами дождь, ночью +3… +5, днем всего +6… +8.В Евпатории также не обойдется без переменной облачности, однако осадков не ожидается. В ночное время +2... +4, днем воздух прогреется до +5…+7.В Судаке и Феодосии в эти сутки переменная облачность, ночью +3…+5 и дождливо. Днем без осадков, столбики термометров покажут +6… +8 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуПогодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаТрехдневный шторм: в Крым идут морозы и снег

симферополь

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ялта

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евпатория

феодосия

судак

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, общество