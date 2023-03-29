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Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду
Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду
В ближайшие несколько суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, резко похолодает, выпадет мокрый снег. Об этом рассказали в Крымском... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T00:01
2023-03-29T00:01
2023-03-29T00:01
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крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие несколько суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, резко похолодает, выпадет мокрый снег. Об этом рассказали в Крымском гидрометцентре.В Симферополе в среду облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 4...6 выше нуля.В Севастополе также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +4…+6.В Ялте и Алуште в среду переменная облачность, временами дождь, ночью +3… +5, днем всего +6… +8.В Евпатории также не обойдется без переменной облачности, однако осадков не ожидается. В ночное время +2... +4, днем воздух прогреется до +5…+7.В Судаке и Феодосии в эти сутки переменная облачность, ночью +3…+5 и дождливо. Днем без осадков, столбики термометров покажут +6… +8 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуПогодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаТрехдневный шторм: в Крым идут морозы и снег
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погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, общество
Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду
Прогноз погоды в Крыму на 29 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие несколько суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, резко похолодает, выпадет мокрый снег. Об этом рассказали в Крымском гидрометцентре.
"В ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах снега. Ветер северо-западный: 29 марта 10-15 м/с, в восточных районах, на ЮБК и в горах порывы 20-25 м/с; 30 марта 7-12 порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, днем +2…+7; в горах ночью и днем -3…-8 мороза", - говорится в сообщении.
В Симферополе в среду облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 4...6 выше нуля.
В Севастополе также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +4…+6.
В Ялте и Алуште в среду переменная облачность, временами дождь, ночью +3… +5, днем всего +6… +8.
В Евпатории также не обойдется без переменной облачности, однако осадков не ожидается. В ночное время +2... +4, днем воздух прогреется до +5…+7.
В Судаке и Феодосии в эти сутки переменная облачность, ночью +3…+5 и дождливо. Днем без осадков, столбики термометров покажут +6… +8 градусов.
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