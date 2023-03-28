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В Тель-Авиве вновь прошел митинг против новой судебной реформы

В Тель-Авиве вновь прошел митинг против новой судебной реформы - РИА Новости Крым, 28.03.2023

В Тель-Авиве вновь прошел митинг против новой судебной реформы

В Тель-Авиве возобновились митинги против судебной реформы, тысячи людей вновь вышли на улицы, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T11:09

2023-03-28T11:09

2023-03-28T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Тель-Авиве возобновились митинги против судебной реформы, тысячи людей вновь вышли на улицы, передает РИА Новости.Митингующие пытались перекрыть трассу Аялон. По данным израильского портала Ynet, задержано 34 человека. Полицейские разгоняли демонстрантов с помощью водометов и шумосветовых гранат.Ранее сообщалось, что глава правительства Биньямин Нетаньяху отложил проведение судебной реформы до летней сессии парламента.Многочисленные протесты не утихают в стране уже 12 неделю. Накануне была приостановлена работа главного аэропорта страны Бен-Гурион.В чем суть реформыПредставленный правительством Биньямина Нетаньяху законопроект об изменении состава комитета по назначению судей является ключевым для юридической реформы. Он ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия основных законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей.Нынешняя судебная система Израиля была сформирована еще в 1948 году. В стране нет конституции и конституционного суда, соответственно его функции выполняет Верховный суд. Он не только может контролировать правительственные решения, но и при необходимости отменять их.Новая судебная реформа приведет к тому, что судебная власть больше не будет существенно влиять на исполнительную и законодательную власть. Любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос из 120-ти.При поддержке СШАПо данным газеты Times of Israel, в финансировании протестов против судебной реформы правительство Израиля обвинило США. При этом в Белом доме призвали власти и жителей Израиля как можно скорее прийти к компромиссу и заверили, что поддержка Соединенными Штатами "безопасности и демократии Израиля остается непоколебимой".Читайте также на РИА Новости Крым:Многотысячные протесты в Израиле: беспорядки и транспортный коллапсЛавров: Запад спонсирует организаторов цветных революций в ЗакавказьеГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, массовые протесты в израиле, политика, сша, в мире, новости