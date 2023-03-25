Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230325/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-25-marta-1127771663.html
Главные события и заявления дня: 25 марта
Главные события и заявления дня: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Главные события и заявления дня: 25 марта
Президенты России и Турции провели телефонный разговор по совместным стратегическим проектам и ситуации вокруг зерновой сделки. В Крыму заявили об угрозе... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T20:11
2023-03-25T20:11
новости крыма
главное за день
крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124875024_0:89:1604:991_1920x0_80_0_0_4ff17980626960534b679c0c6bb17022.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции провели телефонный разговор по совместным стратегическим проектам и ситуации вокруг зерновой сделки. В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева. Армия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ, уничтожив более 400 военнослужащих. Охрану Крымского моста усилят перед курортным сезоном.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и ЭрдоганаВ субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Лидеры отметили положительную динамику торгово-экономических связей, успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".Кроме того, Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия договоренностей о вывозе украинского зерна из портов Черного моря и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.Угроза судоходству в Черном мореГлава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море. Он подчеркнул, что в случае атак под удар таких дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке.Контрнаступление откладываетсяУкраинский президент Владимир Зеленский констатировал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения."Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и РСЗО HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — приводит его словам РИА Новости.Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. Он заявил, что Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".Армия России поразила 76 подразделений ВСУРоссийские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении, где уничтожено 155 военнослужащих."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии группировки войск "Южная" уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.Общие потери украинской армии за сутки превысили 400 военнослужащих и десятки единиц военной техники.Охрана Крымского моста и досмотрНа Крымском мосту увеличат количество охраны перед летним сезоном, когда поток машин и туристов в регион существенно возрастает. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Виталий Савельев."Мы сейчас увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовиться уже к летнему сезону и в период отпусков увеличится автомобильное движение. Мы к этому готовы, я думаю, проблем никаких не будет", - доложил министр.Также Савельев проинформировал, что на мосту работают досмотровые комплексы и весь следующий на полуостров и в обратном направлении транспорт проходит проверку.В Госдуме поддержали национализацию в КрымуВице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала справедливыми меры по национализации в Крыму объектов, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам. Об этом она заявила по итогам рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.
https://crimea.ria.ru/20230325/ataka-dronov-na-dzhankoy-i-uran-dlya-kieva-top-novostey-nedeli-1127758280.html
https://crimea.ria.ru/20230325/vyzhit-pochti-nevozmozhno-v-vsu-nazvali-samoe-strashnoe-rossiyskoe-oruzhie-1127769311.html
https://crimea.ria.ru/20230325/tursezon-2023-v-zaporozhskoy-oblasti-chto-predlozhat-turistu-1127755848.html
крым
крымский мост
россия
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124875024_82:0:1522:1080_1920x0_80_0_0_ddc66af3b868ffb9f7d92b68f139757a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, главное за день, крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, владимир константинов, владимир зеленский (президент украины), сво
Главные события и заявления дня: 25 марта

Главные новости и заявления субботы, 25 марта

20:11 25.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции провели телефонный разговор по совместным стратегическим проектам и ситуации вокруг зерновой сделки. В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева. Армия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ, уничтожив более 400 военнослужащих. Охрану Крымского моста усилят перед курортным сезоном.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры Путина и Эрдогана

В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Лидеры отметили положительную динамику торгово-экономических связей, успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".
Кроме того, Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия договоренностей о вывозе украинского зерна из портов Черного моря и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.

Угроза судоходству в Черном море

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море. Он подчеркнул, что в случае атак под удар таких дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке.
"Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового", - сказал он.
Магазин в Джанкое, крышу которого разрушили обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
18:02
Атака дронов на Джанкой и уран для Киева: топ новостей недели

Контрнаступление откладывается

Украинский президент Владимир Зеленский констатировал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения.
"Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и РСЗО HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — приводит его словам РИА Новости.
Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. Он заявил, что Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".

Армия России поразила 76 подразделений ВСУ

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении, где уничтожено 155 военнослужащих.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии группировки войск "Южная" уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Общие потери украинской армии за сутки превысили 400 военнослужащих и десятки единиц военной техники.
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
16:48
"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие

Охрана Крымского моста и досмотр

На Крымском мосту увеличат количество охраны перед летним сезоном, когда поток машин и туристов в регион существенно возрастает. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
"Мы сейчас увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовиться уже к летнему сезону и в период отпусков увеличится автомобильное движение. Мы к этому готовы, я думаю, проблем никаких не будет", - доложил министр.
Также Савельев проинформировал, что на мосту работают досмотровые комплексы и весь следующий на полуостров и в обратном направлении транспорт проходит проверку.

В Госдуме поддержали национализацию в Крыму

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала справедливыми меры по национализации в Крыму объектов, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам. Об этом она заявила по итогам рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.
"Конечно, поддержала справедливые шаги по национализации имущества врагов России, которое теперь, после решения главы Крыма, будет направлено на социально значимые задачи", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
Побережье Азовского моря в Бердянске
08:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Турсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристу
 
Новости КрымаГлавное за деньКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяВладимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияВладимир КонстантиновВладимир Зеленский (президент Украины)СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин
20:26Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин
20:11Главные события и заявления дня: 25 марта
19:29Каким будет апрель в Крыму
19:02Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулеза
18:39В Севастополе изменится схема проезда по "Тавриде"
18:15ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные
18:02Атака дронов на Джанкой и уран для Киева: топ новостей недели
17:38Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор 3:45
17:15Охрану Крымского моста усилят перед сезоном
16:48"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие
16:33В Севастополе простились с героем СВО
15:59Российские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников
15:31Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом
15:09Две продал и 115 спрятал: житель Волгограда попался на продаже госнаград
14:58Армия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ
14:26В Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму
13:50Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах
13:28Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак
13:01Крым примет на оздоровление жителей новых регионов России
Лента новостейМолния