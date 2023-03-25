https://crimea.ria.ru/20230325/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-25-marta-1127771663.html
Главные события и заявления дня: 25 марта
Главные события и заявления дня: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Главные события и заявления дня: 25 марта
Президенты России и Турции провели телефонный разговор по совместным стратегическим проектам и ситуации вокруг зерновой сделки. В Крыму заявили об угрозе... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T20:11
2023-03-25T20:11
2023-03-25T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции провели телефонный разговор по совместным стратегическим проектам и ситуации вокруг зерновой сделки. В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева. Армия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ, уничтожив более 400 военнослужащих. Охрану Крымского моста усилят перед курортным сезоном.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и ЭрдоганаВ субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Лидеры отметили положительную динамику торгово-экономических связей, успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".Кроме того, Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия договоренностей о вывозе украинского зерна из портов Черного моря и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.Угроза судоходству в Черном мореГлава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море. Он подчеркнул, что в случае атак под удар таких дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке.Контрнаступление откладываетсяУкраинский президент Владимир Зеленский констатировал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения."Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и РСЗО HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — приводит его словам РИА Новости.Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. Он заявил, что Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".Армия России поразила 76 подразделений ВСУРоссийские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении, где уничтожено 155 военнослужащих."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии группировки войск "Южная" уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.Общие потери украинской армии за сутки превысили 400 военнослужащих и десятки единиц военной техники.Охрана Крымского моста и досмотрНа Крымском мосту увеличат количество охраны перед летним сезоном, когда поток машин и туристов в регион существенно возрастает. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Виталий Савельев."Мы сейчас увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовиться уже к летнему сезону и в период отпусков увеличится автомобильное движение. Мы к этому готовы, я думаю, проблем никаких не будет", - доложил министр.Также Савельев проинформировал, что на мосту работают досмотровые комплексы и весь следующий на полуостров и в обратном направлении транспорт проходит проверку.В Госдуме поддержали национализацию в КрымуВице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала справедливыми меры по национализации в Крыму объектов, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам. Об этом она заявила по итогам рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.
https://crimea.ria.ru/20230325/ataka-dronov-na-dzhankoy-i-uran-dlya-kieva-top-novostey-nedeli-1127758280.html
https://crimea.ria.ru/20230325/vyzhit-pochti-nevozmozhno-v-vsu-nazvali-samoe-strashnoe-rossiyskoe-oruzhie-1127769311.html
https://crimea.ria.ru/20230325/tursezon-2023-v-zaporozhskoy-oblasti-chto-predlozhat-turistu-1127755848.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции провели телефонный разговор по совместным стратегическим проектам и ситуации вокруг зерновой сделки. В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева. Армия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ, уничтожив более 400 военнослужащих. Охрану Крымского моста усилят перед курортным сезоном.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Переговоры Путина и Эрдогана
В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор
, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Лидеры отметили положительную динамику торгово-экономических связей, успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".
Кроме того, Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия договоренностей о вывозе украинского зерна из портов Черного моря и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.
Угроза судоходству в Черном море
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море
. Он подчеркнул, что в случае атак под удар таких дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке.
"Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового", - сказал он.
Контрнаступление откладывается
Украинский президент Владимир Зеленский констатировал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление
из-за ощутимого дефицита вооружения.
"Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и РСЗО HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — приводит его словам РИА Новости.
Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. Он заявил, что Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".
Армия России поразила 76 подразделений ВСУ
Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении, где уничтожено 155 военнослужащих.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии группировки войск "Южная" уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили
в Минобороны.
Общие потери украинской армии за сутки превысили 400 военнослужащих и десятки единиц военной техники.
Охрана Крымского моста и досмотр
На Крымском мосту увеличат количество охраны
перед летним сезоном, когда поток машин и туристов в регион существенно возрастает. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
"Мы сейчас увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовиться уже к летнему сезону и в период отпусков увеличится автомобильное движение. Мы к этому готовы, я думаю, проблем никаких не будет", - доложил министр.
Также Савельев проинформировал, что на мосту работают досмотровые комплексы и весь следующий на полуостров и в обратном направлении транспорт проходит проверку.
В Госдуме поддержали национализацию в Крыму
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала справедливыми меры по национализации в Крыму объектов, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам. Об этом она заявила по итогам рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.
"Конечно, поддержала справедливые шаги по национализации имущества врагов России, которое теперь, после решения главы Крыма, будет направлено на социально значимые задачи", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.