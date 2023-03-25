https://crimea.ria.ru/20230325/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-25-marta-1127771663.html

Главные события и заявления дня: 25 марта

Главные события и заявления дня: 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Главные события и заявления дня: 25 марта

Президенты России и Турции провели телефонный разговор по совместным стратегическим проектам и ситуации вокруг зерновой сделки. В Крыму заявили об угрозе... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T20:11

2023-03-25T20:11

2023-03-25T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции провели телефонный разговор по совместным стратегическим проектам и ситуации вокруг зерновой сделки. В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева. Армия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ, уничтожив более 400 военнослужащих. Охрану Крымского моста усилят перед курортным сезоном.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и ЭрдоганаВ субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Лидеры отметили положительную динамику торгово-экономических связей, успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".Кроме того, Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия договоренностей о вывозе украинского зерна из портов Черного моря и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.Угроза судоходству в Черном мореГлава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море. Он подчеркнул, что в случае атак под удар таких дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке.Контрнаступление откладываетсяУкраинский президент Владимир Зеленский констатировал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения."Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и РСЗО HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — приводит его словам РИА Новости.Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. Он заявил, что Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".Армия России поразила 76 подразделений ВСУРоссийские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении, где уничтожено 155 военнослужащих."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии группировки войск "Южная" уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.Общие потери украинской армии за сутки превысили 400 военнослужащих и десятки единиц военной техники.Охрана Крымского моста и досмотрНа Крымском мосту увеличат количество охраны перед летним сезоном, когда поток машин и туристов в регион существенно возрастает. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Виталий Савельев."Мы сейчас увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовиться уже к летнему сезону и в период отпусков увеличится автомобильное движение. Мы к этому готовы, я думаю, проблем никаких не будет", - доложил министр.Также Савельев проинформировал, что на мосту работают досмотровые комплексы и весь следующий на полуостров и в обратном направлении транспорт проходит проверку.В Госдуме поддержали национализацию в КрымуВице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала справедливыми меры по национализации в Крыму объектов, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам. Об этом она заявила по итогам рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20230325/ataka-dronov-na-dzhankoy-i-uran-dlya-kieva-top-novostey-nedeli-1127758280.html

https://crimea.ria.ru/20230325/vyzhit-pochti-nevozmozhno-v-vsu-nazvali-samoe-strashnoe-rossiyskoe-oruzhie-1127769311.html

https://crimea.ria.ru/20230325/tursezon-2023-v-zaporozhskoy-oblasti-chto-predlozhat-turistu-1127755848.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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