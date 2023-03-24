https://crimea.ria.ru/20230324/novye-formy-razvitiya-mira-ekspert-podvel-itogi-vizita-si-tszinpina-v-rf-1127748700.html

Новые формы развития мира: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпина в РФ

Новые формы развития мира: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпина в РФ - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Новые формы развития мира: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпина в РФ

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал консолидацию позиций Москвы и Пекина по ключевым вопросам, в том числе поиску новых форм... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T13:07

2023-03-24T13:07

2023-03-24T13:08

китай

россия

политика

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

визит си цзиньпина в россию

мнения

алексей маслов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал консолидацию позиций Москвы и Пекина по ключевым вопросам, в том числе поиску новых форм дальнейшего развития двух стран вопреки санкционному давлению. Такое мнение высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов."Мы видим очевидную консолидацию российско-китайской позиции по самым ключевым вопросам. Это то, что опровергает очень многие слухи о размежевании России и Китая, что Китай хотел и предполагал отойти от России. Наоборот мы видим, что есть общая интерпретация событий. Конечно, это совместные заявления о необходимости многополярного мира и взаимодействия по всем ключевым вопросам", - сказал Маслов в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам эксперта, Россия и Китай упорно ищут новые формы мирового развития, находясь при этом в разных категориях: если Москва стоит на очень жестких антизападных позициях, то Пекин стоит на позициях национальных интересов и не позиционирует себя антизападной силой.Аналитик также обратил внимание, что лидеры России и КНР не скрывают кризисности нынешней ситуации в мире, грозящей обрушением всей системы. И задача обеих стран – не разрушить систему, а стабилизировать ее.Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Китайский лидер провел неформальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, также прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций двух стран. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по УкраинеВизит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт

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китай

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, политика, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), визит си цзиньпина в россию, мнения, алексей маслов