https://crimea.ria.ru/20230321/v-krymu-i-sevastopole-za-sutki-vyyavili-82-novykh-sluchaya-covid-19-1127666776.html

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19 - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T10:08

2023-03-21T10:08

2023-03-21T10:08

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 130 человек, умер один человек.Сводка по КрымуЗа минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 новый случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 676 положительных на COVID-19.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 6 новых случаев заболевания COVID-19, летальных случаев не зарегистрировано.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 100 334 человек, выздоровели 97 414.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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