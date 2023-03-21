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В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19 - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19 - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T10:08
2023-03-21T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 130 человек, умер один человек.Сводка по КрымуЗа минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 новый случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 676 положительных на COVID-19.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 6 новых случаев заболевания COVID-19, летальных случаев не зарегистрировано.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 100 334 человек, выздоровели 97 414.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
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РИА Новости Крым
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю: число новых случаев снижается

10:08 21.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19
Лечение пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 130 человек, умер один человек.

Сводка по Крыму

За минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 новый случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 676 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 296 человек. Выписаны с выздоровлением 66 человек, за весь период – 206 002", - проинформировали в региональном минздраве.

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрированы 6 новых случаев заболевания COVID-19, летальных случаев не зарегистрировано.
"В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны семь пациетов. На данный момент в больницах находятся 80 человек, из них 71 – с подтвержденным COVID-19", – рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 100 334 человек, выздоровели 97 414.
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