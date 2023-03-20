https://crimea.ria.ru/20230320/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127652968.html

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T10:35

2023-03-20T10:35

2023-03-20T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91 пациента.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 600 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5 425 пациентов.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 66 лет."В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписаны пятеро. На данный момент в больницах находятся 85 пациентов из них 75 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 100 328 человек, выздоровели 97 408.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, севастополь, общество, здоровье