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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T10:35
2023-03-20T10:35
2023-03-20T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91 пациента.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 600 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5 425 пациентов.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 66 лет."В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписаны пятеро. На данный момент в больницах находятся 85 пациентов из них 75 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 100 328 человек, выздоровели 97 408.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 130 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 91 пациента.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 600 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 19 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 290 человек. Выписаны 68 человек, за весь период – 205 936", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5 425 пациентов.
Сводка по Севастополю
В городе зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 66 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписаны пятеро. На данный момент в больницах находятся 85 пациентов из них 75 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 100 328 человек, выздоровели 97 408.
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