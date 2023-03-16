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"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам
"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам - РИА Новости Крым, 16.03.2023
"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам
Херсонская область ощущает больше всего поддержки от Крыма, так что сегодня Херсонщина благодарит крымчан, чем может, и это не только "херсонская вода", но... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T16:32
2023-03-16T16:32
2023-03-16T16:32
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Херсонская область ощущает больше всего поддержки от Крыма, так что сегодня Херсонщина благодарит крымчан, чем может, и это не только "херсонская вода", но мощные фортификационные сооружения вдоль Днепра. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, выступая на торжественном заседании в Госсовете РК на 9-ю годовщину референдума о вхождении Крыма в Россию, 16 марта.По словам Сальдо, первыми, кто вызывался "поддержать, подсказать, помочь" стали с первых дней освобождения Херсонской области представители власти Крыма.Даже среди специалистов из других регионов, помогающих Херсонщине интегрироваться в российское правовое поле, значительная часть уроженцев Крыма, отметил он. И подчеркнул, что Херсонская область со своей стороны старается отблагодарить крымчан, чем может.И это не только "херсонская вода, которая стала поступать на полуостров", но "фортификационные сооружения", построенные вдоль Днепра, "такие мощные, что врагу не стоит даже пытаться их преодолеть – Крым надежно защищен".Несмотря на то, что Херсонской области не удалось "пойти за Крымом" в Россию в 2014 году, теперь они вместе. И впереди только победы и освобождение новых территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра Действуем нестандартно: Аксенов о фортификационных укреплениях в Крыму В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма
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владимир сальдо, херсонская область, крым, политика, новости, новости крыма, украина, всу (вооруженные силы украины)
"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам
"Крым защищен": Сальдо об особой благодарности крымчанам от Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Херсонская область ощущает больше всего поддержки от Крыма, так что сегодня Херсонщина благодарит крымчан, чем может, и это не только "херсонская вода", но мощные фортификационные сооружения вдоль Днепра. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, выступая на торжественном заседании в Госсовете РК на 9-ю годовщину референдума о вхождении Крыма в Россию, 16 марта.
По словам Сальдо, первыми, кто вызывался "поддержать, подсказать, помочь" стали с первых дней освобождения Херсонской области представители власти Крыма.
"И за ними вместе поехали крымчане. Я вам скажу честно: больше всего помогают нам интегрироваться в российское правовое поле крымчане. Нашими крымскими друзьями и соседями мы восхищаемся", – сказал Сальдо.
Даже среди специалистов из других регионов, помогающих Херсонщине интегрироваться в российское правовое поле, значительная часть уроженцев Крыма, отметил он. И подчеркнул, что Херсонская область со своей стороны старается отблагодарить крымчан, чем может.
И это не только "херсонская вода, которая стала поступать на полуостров", но "фортификационные сооружения", построенные вдоль Днепра, "такие мощные, что врагу не стоит даже пытаться их преодолеть – Крым надежно защищен".
"За буквально несколько последних месяцев столько сделано работы: построены самые современные фортификационные сооружения. Есть у нас Днепр, который преодолеть очень сложно. Есть полностью вся выстроенная система управления... Поэтому, поверьте, до Крыма никто никогда не дойдет", – заявил Сальдо, призвав не доверять фейковым сообщениям Киева о готовности идти в контрнаступление и возвращать новые регионы и Крым.
Несмотря на то, что Херсонской области не удалось "пойти за Крымом" в Россию в 2014 году, теперь они вместе. И впереди только победы и освобождение новых территорий.
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