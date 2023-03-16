https://crimea.ria.ru/20230316/krym-zaschischen-saldo--ob-osoboy-blagodarnosti-khersonschiny-krymchanam-1127586088.html

"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам

"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам - РИА Новости Крым, 16.03.2023

"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам

Херсонская область ощущает больше всего поддержки от Крыма, так что сегодня Херсонщина благодарит крымчан, чем может, и это не только "херсонская вода", но... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T16:32

2023-03-16T16:32

2023-03-16T16:32

владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Херсонская область ощущает больше всего поддержки от Крыма, так что сегодня Херсонщина благодарит крымчан, чем может, и это не только "херсонская вода", но мощные фортификационные сооружения вдоль Днепра. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, выступая на торжественном заседании в Госсовете РК на 9-ю годовщину референдума о вхождении Крыма в Россию, 16 марта.По словам Сальдо, первыми, кто вызывался "поддержать, подсказать, помочь" стали с первых дней освобождения Херсонской области представители власти Крыма.Даже среди специалистов из других регионов, помогающих Херсонщине интегрироваться в российское правовое поле, значительная часть уроженцев Крыма, отметил он. И подчеркнул, что Херсонская область со своей стороны старается отблагодарить крымчан, чем может.И это не только "херсонская вода, которая стала поступать на полуостров", но "фортификационные сооружения", построенные вдоль Днепра, "такие мощные, что врагу не стоит даже пытаться их преодолеть – Крым надежно защищен".Несмотря на то, что Херсонской области не удалось "пойти за Крымом" в Россию в 2014 году, теперь они вместе. И впереди только победы и освобождение новых территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра Действуем нестандартно: Аксенов о фортификационных укреплениях в Крыму В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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