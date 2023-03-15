https://crimea.ria.ru/20230315/vymogali-zemlyu-na-poberezhe-fsb-zaderzhala-v-krymu-dvukh-reketirov-1127562440.html

Вымогали землю на побережье: ФСБ задержала в Крыму двух рэкетиров

Вымогали землю на побережье: ФСБ задержала в Крыму двух рэкетиров - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Вымогали землю на побережье: ФСБ задержала в Крыму двух рэкетиров

Сотрудники крымского управления ФСБ и МВД по региону задержали двух представителей криминалитета, которые вымогали у симферопольца земельные участки общей... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T17:40

2023-03-15T17:40

2023-03-15T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ и МВД по региону задержали двух представителей криминалитета, которые вымогали у симферопольца земельные участки общей стоимостью более 10 миллионов рублей. об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.В МВД по республике уточнили, что в феврале этого года подозреваемые под угрозой физической расправы требовали от него передать третьему лицу право собственности на земельные участки на побережье Черного моря.Уголовники вывели жертву на улицу и начали избивать. Потерпевшему удалось вырваться, но злоумышленники вновь его настигли. Мужчину отпустили только тогда, когда он согласился выполнить требования вымогателей.Подозреваемые задержаны, суд заключил их под стражу. Возбуждено уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской областиГотовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в судеВ Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма