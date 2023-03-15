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Вымогали землю на побережье: ФСБ задержала в Крыму двух рэкетиров - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Вымогали землю на побережье: ФСБ задержала в Крыму двух рэкетиров
Вымогали землю на побережье: ФСБ задержала в Крыму двух рэкетиров - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Вымогали землю на побережье: ФСБ задержала в Крыму двух рэкетиров
Сотрудники крымского управления ФСБ и МВД по региону задержали двух представителей криминалитета, которые вымогали у симферопольца земельные участки общей... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T17:40
2023-03-15T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ и МВД по региону задержали двух представителей криминалитета, которые вымогали у симферопольца земельные участки общей стоимостью более 10 миллионов рублей. об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.В МВД по республике уточнили, что в феврале этого года подозреваемые под угрозой физической расправы требовали от него передать третьему лицу право собственности на земельные участки на побережье Черного моря.Уголовники вывели жертву на улицу и начали избивать. Потерпевшему удалось вырваться, но злоумышленники вновь его настигли. Мужчину отпустили только тогда, когда он согласился выполнить требования вымогателей.Подозреваемые задержаны, суд заключил их под стражу. Возбуждено уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской областиГотовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в судеВ Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Вымогали землю на побережье: ФСБ задержала в Крыму двух рэкетиров

ФСБ: в Крыму задержаны двое мужчин, вымогавших у жителя Симферополя землю на побережье

17:40 15.03.2023 (обновлено: 17:41 15.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ и МВД по региону задержали двух представителей криминалитета, которые вымогали у симферопольца земельные участки общей стоимостью более 10 миллионов рублей. об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что жители Республики Крым, 1963 и 1968 годов рождения, в составе организованной преступной группы вымогали с применением насилия у жителя Симферополя права собственности на недвижимое имущество в виде десяти земельных участков, общей стоимостью более 10 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
В МВД по республике уточнили, что в феврале этого года подозреваемые под угрозой физической расправы требовали от него передать третьему лицу право собственности на земельные участки на побережье Черного моря.
Уголовники вывели жертву на улицу и начали избивать. Потерпевшему удалось вырваться, но злоумышленники вновь его настигли. Мужчину отпустили только тогда, когда он согласился выполнить требования вымогателей.
Подозреваемые задержаны, суд заключил их под стражу. Возбуждено уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы.
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