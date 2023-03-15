https://crimea.ria.ru/20230315/na-ukraine-uvoleny-glavy-trekh-oblastnykh-voennykh-administratsiy-1127565029.html

На Украине уволены главы трех областных военных администраций

На Украине уволены главы трех областных военных администраций - РИА Новости Крым, 15.03.2023

На Украине уволены главы трех областных военных администраций

На Украине сняты с должности главы Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской областных военных администраций. Указы об их увольнении в среду... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T18:50

2023-03-15T18:50

2023-03-15T18:50

украина

владимир зеленский (президент украины)

политика

в мире

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125291204_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b2d5e5e42a757d87b4f61225c01c9fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На Украине сняты с должности главы Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской областных военных администраций. Указы об их увольнении в среду подписал Владимир Зеленский.В опубликованных указах сообщается, что руководители областей сами подали заявление на увольнение. "Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - сказано в указе, опубликованном на сайте Зеленского. В других указах сообщается, что Максим Марченко сложил полномочия с занимаемой им должности главы Одесской областной государственной администрации по собственному желанию, также уволен глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий.Кадровая чистка 23 января Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента. Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке с поста заместителя главы офиса Владимира Зеленского. Аналогично поступили несколько заместителей министров. Кроме того, с должности советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович.В феврале украинский президент заявил, что за "кадровым затишьем" последуют новые увольнения, несоответствующие требованиям Киева чиновники покинут свои посты. Уже 12 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции. По его словам, чистки коснуться тех, "кто считает нормальным брать взятки и мешать бизнесу". Эта работа будет продолжаться, анонсировал секретарь СНБО.По мнению политолога Андрея Никифорова, на сегодняшний день Зеленский практически исчерпал свои внутренние ресурсы. И Запад готовится заменить его на посту президента Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский анонсировал новые отставки чиновниковБольшая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратниковСекретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции

https://crimea.ria.ru/20230308/chas-zameny-zelenskogo-stremitelno-priblizhaetsya--politolog-1127393044.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, общество, новости