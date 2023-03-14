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В РФ упростят процедуру признания бойцов СВО пропавшими без вести - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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В РФ упростят процедуру признания бойцов СВО пропавшими без вести
В РФ упростят процедуру признания бойцов СВО пропавшими без вести - РИА Новости Крым, 14.03.2023
В РФ упростят процедуру признания бойцов СВО пропавшими без вести
Процедура признания бойцов СВО пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам, соответствующие законопроекты внесены в... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T18:50
2023-03-14T18:50
андрей турчак
совет федерации
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
закон и право
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Процедура признания бойцов СВО пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам, соответствующие законопроекты внесены в Госдуму рабочей группой по вопросам СВО. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале."Вопрос очень болезненный, но крайне важный для семей, попавших в подобную ситуацию. Эту проблему мы обсуждали в ходе встреч с родными погибших ребят в регионах, на группе (в Telegram-канале – ред.) и отразили вместе с законодательным решением в первом докладе президенту", - пояснил Андрей Турчак.По его словам, подтвердить гибель человека стандартным путем непросто в условиях боевых действий. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки.По действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего нужно ждать два года с момента окончания боевых действий.По его словам, новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года и распространится на военнослужащих (в том числе, мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье.Турчак выразил надежду, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно.Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Кроме того, участники СВО и члены их семей получат право на получение бесплатной юридической помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги За военными закрепят право на служебное жилье
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андрей турчак, совет федерации, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, закон и право, новости, россия
В РФ упростят процедуру признания бойцов СВО пропавшими без вести

Совфед: в России упростят процедуру признания пропавшими без вести и погибшими бойцов СВО

18:50 14.03.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг на здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве.
Флаг на здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Процедура признания бойцов СВО пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам, соответствующие законопроекты внесены в Госдуму рабочей группой по вопросам СВО. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Вопрос очень болезненный, но крайне важный для семей, попавших в подобную ситуацию. Эту проблему мы обсуждали в ходе встреч с родными погибших ребят в регионах, на группе (в Telegram-канале – ред.) и отразили вместе с законодательным решением в первом докладе президенту", - пояснил Андрей Турчак.
По его словам, подтвердить гибель человека стандартным путем непросто в условиях боевых действий. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки.
По действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего нужно ждать два года с момента окончания боевых действий.
"Теперь, чтобы боец был признан погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд", - отметил Андрей Турчак.
По его словам, новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года и распространится на военнослужащих (в том числе, мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье.
Турчак выразил надежду, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно.
Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Кроме того, участники СВО и члены их семей получат право на получение бесплатной юридической помощи.
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