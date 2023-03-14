https://crimea.ria.ru/20230314/v-rf-uprostyat-protseduru-priznaniya-boytsov-svo-propavshimi-bez-vesti-1127540193.html

В РФ упростят процедуру признания бойцов СВО пропавшими без вести

В РФ упростят процедуру признания бойцов СВО пропавшими без вести - РИА Новости Крым, 14.03.2023

В РФ упростят процедуру признания бойцов СВО пропавшими без вести

Процедура признания бойцов СВО пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам, соответствующие законопроекты внесены в... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T18:50

2023-03-14T18:50

2023-03-14T18:50

андрей турчак

совет федерации

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

закон и право

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Процедура признания бойцов СВО пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам, соответствующие законопроекты внесены в Госдуму рабочей группой по вопросам СВО. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале."Вопрос очень болезненный, но крайне важный для семей, попавших в подобную ситуацию. Эту проблему мы обсуждали в ходе встреч с родными погибших ребят в регионах, на группе (в Telegram-канале – ред.) и отразили вместе с законодательным решением в первом докладе президенту", - пояснил Андрей Турчак.По его словам, подтвердить гибель человека стандартным путем непросто в условиях боевых действий. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки.По действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего нужно ждать два года с момента окончания боевых действий.По его словам, новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года и распространится на военнослужащих (в том числе, мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье.Турчак выразил надежду, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно.Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Кроме того, участники СВО и члены их семей получат право на получение бесплатной юридической помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги За военными закрепят право на служебное жилье

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей турчак, совет федерации, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, закон и право, новости, россия