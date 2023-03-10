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ЧП в Гамбурге: при стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* погибли люди
ЧП в Гамбурге: при стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* погибли люди - РИА Новости Крым, 10.03.2023
ЧП в Гамбурге: при стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* погибли люди
По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 получили ранения при в результате стрельбы у центра "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в России экстремистская... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T09:29
2023-03-10T09:29
2023-03-10T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 получили ранения при в результате стрельбы у центра "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в России экстремистская организация) в немецком Гамбурге. Об этом сообщает РИА Новости.ЧП произошло в районе Альстердорфе накануне вечером. По информации Wetterauer Zeitung и Allgemeine Zeitung, неизвестный открыл стрельбу возле центра секты.По предварительным данным, в тяжелом состоянии находятся семь пострадавших. На месте происшествия работают правоохранители. Полиция Гамбурга сообщила, что нападавший, предположительно, мертв."Мы нашли в здании мужчину без признаков жизни, как мы предполагаем, это преступник", - говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в Twitter.Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают, были ли у стрелявшего сообщники.*Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Подросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое раненыТрагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траурПосле теракта в Иерусалиме задержаны более 40 человек
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в мире, новости, германия, происшествия, общество, "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
ЧП в Гамбурге: при стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* погибли люди
При стрельбе у центра "Свидетелей Иеговы"* в Гамбурге погибли шесть человек и 24 ранены
09:29 10.03.2023 (обновлено: 09:30 10.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 получили ранения при в результате стрельбы у центра "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в России экстремистская организация) в немецком Гамбурге. Об этом сообщает РИА Новости.
ЧП произошло в районе Альстердорфе накануне вечером. По информации Wetterauer Zeitung и Allgemeine Zeitung, неизвестный открыл стрельбу возле центра секты.
"Минимум шесть человек погибло, много раненых, в том числе тяжело", - сообщает Hamburger Morgenpost.
По предварительным данным, в тяжелом состоянии находятся семь пострадавших. На месте происшествия работают правоохранители. Полиция Гамбурга сообщила, что нападавший, предположительно, мертв.
"Мы нашли в здании мужчину без признаков жизни, как мы предполагаем, это преступник", - говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в Twitter.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают, были ли у стрелявшего сообщники.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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