https://crimea.ria.ru/20230306/v-sevastopole-rabotnik-gostinitsy-progulyal-150-tysyach-s-korporativnoy-karty-1127368277.html

В Севастополе работник гостиницы прогулял 150 тысяч с корпоративной карты

В Севастополе работник гостиницы прогулял 150 тысяч с корпоративной карты - РИА Новости Крым, 06.03.2023

В Севастополе работник гостиницы прогулял 150 тысяч с корпоративной карты

В Севастополе задержан мужчина по подозрению в краже более 150 тысяч рублей с банковской карты администрации гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T12:44

2023-03-06T12:44

2023-03-06T12:44

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина по подозрению в краже более 150 тысяч рублей с банковской карты администрации гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.Имея доступ к корпоративной карте, 26-летний сотрудник решил оплатить с нее личные покупки и развлечения. Мужчина тайно похитил пластик, в ближайшем банкомате снял 153 тысячи рублей и скрылся."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Как выяснили полицейские, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество", - уточнили в полиции.Теперь ему снова предстоит отвечать перед законом. Против мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.Ранее в Раздольненском районе Крыма 16-летний подросток украл с банковской карты родного деда более 130 тысяч рублей. Юноша в течение нескольких месяцев переводил деньги на счета знакомых. Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срокВ Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машинВ Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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