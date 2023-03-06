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В Севастополе работник гостиницы прогулял 150 тысяч с корпоративной карты - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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В Севастополе работник гостиницы прогулял 150 тысяч с корпоративной карты
В Севастополе работник гостиницы прогулял 150 тысяч с корпоративной карты - РИА Новости Крым, 06.03.2023
В Севастополе работник гостиницы прогулял 150 тысяч с корпоративной карты
В Севастополе задержан мужчина по подозрению в краже более 150 тысяч рублей с банковской карты администрации гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T12:44
2023-03-06T12:44
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происшествия
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина по подозрению в краже более 150 тысяч рублей с банковской карты администрации гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.Имея доступ к корпоративной карте, 26-летний сотрудник решил оплатить с нее личные покупки и развлечения. Мужчина тайно похитил пластик, в ближайшем банкомате снял 153 тысячи рублей и скрылся."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Как выяснили полицейские, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество", - уточнили в полиции.Теперь ему снова предстоит отвечать перед законом. Против мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.Ранее в Раздольненском районе Крыма 16-летний подросток украл с банковской карты родного деда более 130 тысяч рублей. Юноша в течение нескольких месяцев переводил деньги на счета знакомых. Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срокВ Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машинВ Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой
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севастополь, происшествия, полиция севастополя, умвд россии по севастополю, общество, новости крыма
В Севастополе работник гостиницы прогулял 150 тысяч с корпоративной карты

В Севастополе задержан рецидивист за кражу 153 тыс. рублей с корпоративной карты гостиницы

12:44 06.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина по подозрению в краже более 150 тысяч рублей с банковской карты администрации гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.
Имея доступ к корпоративной карте, 26-летний сотрудник решил оплатить с нее личные покупки и развлечения. Мужчина тайно похитил пластик, в ближайшем банкомате снял 153 тысячи рублей и скрылся.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Как выяснили полицейские, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество", - уточнили в полиции.
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Теперь ему снова предстоит отвечать перед законом. Против мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее в Раздольненском районе Крыма 16-летний подросток украл с банковской карты родного деда более 130 тысяч рублей. Юноша в течение нескольких месяцев переводил деньги на счета знакомых.
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