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В Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машин
В Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машин - РИА Новости Крым, 02.02.2023
В Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машин
Жителю Республики Крым грозит до пяти лет тюрьмы за кражи из автомобилей, ради которых он приезжал в соседний регион – Севастополь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T10:51
2023-02-02T10:51
2023-02-02T10:51
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жителю Республики Крым грозит до пяти лет тюрьмы за кражи из автомобилей, ради которых он приезжал в соседний регион – Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Злоумышленника задержали полицейские Нахимовского района. Выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим за подобные преступления. На данный момент установлена его причастность к двум кражам из автомобилей и проверяется причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальная ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый остается под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой Няня подозревается в краже полумиллиона рублей В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров
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В Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машин
В Севастополе поймали серийного автовора
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жителю Республики Крым грозит до пяти лет тюрьмы за кражи из автомобилей, ради которых он приезжал в соседний регион – Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
"Мужчина специально приезжал из столицы Крыма в Севастополь... 58-летний крымчанин подыскивал в нашем городе автомобили, имеющие простую конструкцию дверных замков и не оборудованные охранной сигнализацией, а затем с помощью имеющегося у него набора ключей вскрывал транспортные средства и похищал из них деньги, видеорегистраторы и личные вещи автовладельцев", – рассказали в полиции.
Злоумышленника задержали полицейские Нахимовского района. Выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим за подобные преступления. На данный момент установлена его причастность к двум кражам из автомобилей и проверяется причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальная ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый остается под стражей.
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