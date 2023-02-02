https://crimea.ria.ru/20230202/v-sevastopol-na-gastroli-krymchanin-zaderzhan-za-seriyu-krazh-iz-mashin-1126723229.html

В Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машин

В Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машин - РИА Новости Крым, 02.02.2023

В Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машин

Жителю Республики Крым грозит до пяти лет тюрьмы за кражи из автомобилей, ради которых он приезжал в соседний регион – Севастополь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T10:51

2023-02-02T10:51

2023-02-02T10:51

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жителю Республики Крым грозит до пяти лет тюрьмы за кражи из автомобилей, ради которых он приезжал в соседний регион – Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Злоумышленника задержали полицейские Нахимовского района. Выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим за подобные преступления. На данный момент установлена его причастность к двум кражам из автомобилей и проверяется причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальная ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый остается под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой Няня подозревается в краже полумиллиона рублей В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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