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В Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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В Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой
В Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой - РИА Новости Крым, 31.01.2023
В Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой
В Севастополе задержан молодой мужчина за кражу сейфа с деньгами из магазина в одном из торговых центров города. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T16:16
2023-01-31T16:16
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан молодой мужчина за кражу сейфа с деньгами из магазина в одном из торговых центров города. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба местного УМВД.Установлено, что 24-летний севастополец заприметил сейф во время визита в магазин. Воспользовавшись отсутствием продавца, спрятал его под одежду и вынес в общественный туалет торгового центра. "Молодой мужчина вытащил из похищенного сейфа 13 тысяч рублей и скрылся, бросив металлический ящик в санитарном помещении. Украденные деньги он потратил на покупку спиртных напитков и развлечения", - говорится в сообщении правоохранителей.Подозреваемого нашли и задержали. Отмечается, что в его криминальной биографии уже значатся кража, мошенничество и угон. Севастополец свою вину отрицать не стал.В отношении задержанного возбудили уголовное дело за кражу, ему грозит до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве Няня подозревается в краже полумиллиона рублейВ Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров
https://crimea.ria.ru/20221230/v-sevastopole-19-letniy-vynes-300-tysyach-iz-neskolkikh-magazinov-i-aptek-1126206789.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, происшествия, общество, умвд россии по севастополю, крым, новости крыма
В Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой

Севастополец задержан за кражу сейфа с деньгами из магазина в торговом центре

16:16 31.01.2023
 
© Fotolia / Vinicius TupinambaСейф
Сейф
© Fotolia / Vinicius Tupinamba
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан молодой мужчина за кражу сейфа с деньгами из магазина в одном из торговых центров города. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба местного УМВД.
Установлено, что 24-летний севастополец заприметил сейф во время визита в магазин. Воспользовавшись отсутствием продавца, спрятал его под одежду и вынес в общественный туалет торгового центра.
"Молодой мужчина вытащил из похищенного сейфа 13 тысяч рублей и скрылся, бросив металлический ящик в санитарном помещении. Украденные деньги он потратил на покупку спиртных напитков и развлечения", - говорится в сообщении правоохранителей.
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Подозреваемого нашли и задержали. Отмечается, что в его криминальной биографии уже значатся кража, мошенничество и угон. Севастополец свою вину отрицать не стал.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за кражу, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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