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Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок
Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок
Жительница Керчи получила срок за то, что заставила своего 10-летнего сына украсть продукты и алкоголь. Как сообщает пресс-служба Керченского городского суда,... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T18:48
2023-03-02T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Жительница Керчи получила срок за то, что заставила своего 10-летнего сына украсть продукты и алкоголь. Как сообщает пресс-служба Керченского городского суда, мальчика задержал охранник магазина.Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 50-летняя местная жительница решила привлечь к краже несовершеннолетнего сына. С первого раза уговорить ребенка на преступление не удалось, тогда мать "объяснила ситуацию" и пообещала награду."Подсудимая решила уговорить сына совершить преступление и пояснила ему, что денег на покупку товаров у нее нет, что в силу своего малолетнего возраста он к уголовной ответственности привлекаться не будет, и что за это он получит что-нибудь вкусное", – уточнили в пресс-службе суда.Поддавшись на уговоры, мальчик отправился в торговый зал и попытался пронести мимо кассы продукты питания и алкоголь на общую сумму более 3,7 тыс. рублей, однако на выходе мальчика задержал сотрудник магазина.За привлечение несовершеннолетнего к противоправным действиям суд приговорил злоумышленницу к девяти месяцам в исправительной колонии общего режима. Наказания отсрочено судом до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, при этом в случае отказа от ребенка или дальнейшего уклонения от обязанностей по его воспитанию, отсрочка может быть отменена. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазинаСвязал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбойВ Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой
https://crimea.ria.ru/20221219/v-sevastopole-poymali-18-letnego-seriynogo-vora-1125978026.html
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крым, керчь, происшествия, суды крыма, закон и право, общество, новости крыма
Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок

Керченский суд вынес приговор крымчанке за привлечение ребенка к воровству

18:48 02.03.2023
 
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Жительница Керчи получила срок за то, что заставила своего 10-летнего сына украсть продукты и алкоголь. Как сообщает пресс-служба Керченского городского суда, мальчика задержал охранник магазина.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 50-летняя местная жительница решила привлечь к краже несовершеннолетнего сына. С первого раза уговорить ребенка на преступление не удалось, тогда мать "объяснила ситуацию" и пообещала награду.
"Подсудимая решила уговорить сына совершить преступление и пояснила ему, что денег на покупку товаров у нее нет, что в силу своего малолетнего возраста он к уголовной ответственности привлекаться не будет, и что за это он получит что-нибудь вкусное", – уточнили в пресс-службе суда.
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Поддавшись на уговоры, мальчик отправился в торговый зал и попытался пронести мимо кассы продукты питания и алкоголь на общую сумму более 3,7 тыс. рублей, однако на выходе мальчика задержал сотрудник магазина.
За привлечение несовершеннолетнего к противоправным действиям суд приговорил злоумышленницу к девяти месяцам в исправительной колонии общего режима. Наказания отсрочено судом до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, при этом в случае отказа от ребенка или дальнейшего уклонения от обязанностей по его воспитанию, отсрочка может быть отменена. Пока приговор в законную силу не вступил.
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