https://crimea.ria.ru/20230302/kerchanka-zastavila-10-letnego-syna-ukrast-alkogol-i-poluchila-srok-1127309887.html
Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок
Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок
Жительница Керчи получила срок за то, что заставила своего 10-летнего сына украсть продукты и алкоголь. Как сообщает пресс-служба Керченского городского суда,... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T18:48
2023-03-02T18:48
2023-03-02T18:13
крым
керчь
происшествия
суды крыма
закон и право
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/78/1114297816_0:50:967:593_1920x0_80_0_0_0c9234a59cd4b3751e83b4e7f5aa02bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Жительница Керчи получила срок за то, что заставила своего 10-летнего сына украсть продукты и алкоголь. Как сообщает пресс-служба Керченского городского суда, мальчика задержал охранник магазина.Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 50-летняя местная жительница решила привлечь к краже несовершеннолетнего сына. С первого раза уговорить ребенка на преступление не удалось, тогда мать "объяснила ситуацию" и пообещала награду."Подсудимая решила уговорить сына совершить преступление и пояснила ему, что денег на покупку товаров у нее нет, что в силу своего малолетнего возраста он к уголовной ответственности привлекаться не будет, и что за это он получит что-нибудь вкусное", – уточнили в пресс-службе суда.Поддавшись на уговоры, мальчик отправился в торговый зал и попытался пронести мимо кассы продукты питания и алкоголь на общую сумму более 3,7 тыс. рублей, однако на выходе мальчика задержал сотрудник магазина.За привлечение несовершеннолетнего к противоправным действиям суд приговорил злоумышленницу к девяти месяцам в исправительной колонии общего режима. Наказания отсрочено судом до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, при этом в случае отказа от ребенка или дальнейшего уклонения от обязанностей по его воспитанию, отсрочка может быть отменена. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазинаСвязал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбойВ Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой
https://crimea.ria.ru/20221219/v-sevastopole-poymali-18-letnego-seriynogo-vora-1125978026.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/78/1114297816_55:0:911:642_1920x0_80_0_0_14f0dfc937b36f58743c93e4df38e485.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, происшествия, суды крыма, закон и право, общество, новости крыма
Керчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок
Керченский суд вынес приговор крымчанке за привлечение ребенка к воровству
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Жительница Керчи получила срок за то, что заставила своего 10-летнего сына украсть продукты и алкоголь. Как сообщает пресс-служба Керченского городского суда, мальчика задержал охранник магазина.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 50-летняя местная жительница решила привлечь к краже несовершеннолетнего сына. С первого раза уговорить ребенка на преступление не удалось, тогда мать "объяснила ситуацию" и пообещала награду.
"Подсудимая решила уговорить сына совершить преступление и пояснила ему, что денег на покупку товаров у нее нет, что в силу своего малолетнего возраста он к уголовной ответственности привлекаться не будет, и что за это он получит что-нибудь вкусное", – уточнили в пресс-службе суда.
Поддавшись на уговоры, мальчик отправился в торговый зал и попытался пронести мимо кассы продукты питания и алкоголь на общую сумму более 3,7 тыс. рублей, однако на выходе мальчика задержал сотрудник магазина.
За привлечение несовершеннолетнего к противоправным действиям суд приговорил злоумышленницу к девяти месяцам в исправительной колонии общего режима. Наказания отсрочено судом до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, при этом в случае отказа от ребенка или дальнейшего уклонения от обязанностей по его воспитанию, отсрочка может быть отменена. Пока приговор в законную силу не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым: