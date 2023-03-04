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В Севастополе задержали серийного вора - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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В Севастополе задержали серийного вора
В Севастополе задержали серийного вора - РИА Новости Крым, 04.03.2023
В Севастополе задержали серийного вора
Севастопольские полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж с дачных участков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T09:39
2023-03-04T09:38
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
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полиция севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж с дачных участков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.С заявлением о пропаже электроинструментов в полицию обратились двое местных жителей. Правоохранители выяснили, что неизвестный в вечернее время проникал на территорию дачных участков, после чего вскрывал двери или окна и попадал в дома. Добычей злоумышленника стали инструменты на общую сумму более 45 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление."Он признал свою вину и рассказал, что после совершения преступлений воспользовался услугами такси и уехал с чужим имуществом домой. Все украденное электроинструменты злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а деньги потратил на свои нужды", - рассказали в полиции Севастополя.Возбуждено уголовное дело. За кражу севастопольцу грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали 58-летнего крымчнина, который совершал кражи из автомобилей. Он специально приезжал в соседний регион, находил машины без сигнализации и похищал из них деньги, видеорегистраторы и личные вещи автовладельцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбойВ Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазинаКерчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок
https://crimea.ria.ru/20220505/krymchanka-prospala-ograblenie-svoey-kvartiry-1123138072.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, крым, новости крыма, закон и право, полиция севастополя
В Севастополе задержали серийного вора

В Севастополе задержан подозреваемый в серии краж с дачных участков

09:39 04.03.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
руки наручники - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж с дачных участков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
С заявлением о пропаже электроинструментов в полицию обратились двое местных жителей. Правоохранители выяснили, что неизвестный в вечернее время проникал на территорию дачных участков, после чего вскрывал двери или окна и попадал в дома. Добычей злоумышленника стали инструменты на общую сумму более 45 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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"Он признал свою вину и рассказал, что после совершения преступлений воспользовался услугами такси и уехал с чужим имуществом домой. Все украденное электроинструменты злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а деньги потратил на свои нужды", - рассказали в полиции Севастополя.
Возбуждено уголовное дело. За кражу севастопольцу грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе задержали 58-летнего крымчнина, который совершал кражи из автомобилей. Он специально приезжал в соседний регион, находил машины без сигнализации и похищал из них деньги, видеорегистраторы и личные вещи автовладельцев.
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