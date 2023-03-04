https://crimea.ria.ru/20230304/v-sevastopole-zaderzhali-seriynogo-vora-1127342284.html

В Севастополе задержали серийного вора

В Севастополе задержали серийного вора - РИА Новости Крым, 04.03.2023

В Севастополе задержали серийного вора

Севастопольские полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж с дачных участков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T09:39

2023-03-04T09:39

2023-03-04T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж с дачных участков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.С заявлением о пропаже электроинструментов в полицию обратились двое местных жителей. Правоохранители выяснили, что неизвестный в вечернее время проникал на территорию дачных участков, после чего вскрывал двери или окна и попадал в дома. Добычей злоумышленника стали инструменты на общую сумму более 45 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление."Он признал свою вину и рассказал, что после совершения преступлений воспользовался услугами такси и уехал с чужим имуществом домой. Все украденное электроинструменты злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а деньги потратил на свои нужды", - рассказали в полиции Севастополя.Возбуждено уголовное дело. За кражу севастопольцу грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали 58-летнего крымчнина, который совершал кражи из автомобилей. Он специально приезжал в соседний регион, находил машины без сигнализации и похищал из них деньги, видеорегистраторы и личные вещи автовладельцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбойВ Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазинаКерчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок

https://crimea.ria.ru/20220505/krymchanka-prospala-ograblenie-svoey-kvartiry-1123138072.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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