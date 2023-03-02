https://crimea.ria.ru/20230302/zagryaznenie-chernogo-morya-posle-chp-s-sukhogruzom-prevysilo-normu-v-260-raz-1127307863.html

Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз

Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз

Возле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T17:29

2023-03-02T17:29

2023-03-02T17:19

происшествия

новороссийск

черное море

экология

сухогруз seamark

строительство газопровода кубань-крым

новости

светлана радионова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Возле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму в 260 раз. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Инцидент произошел неподалеку от Новороссийского порта. Во время шторма сухогруз Seamark, который следовал под флагом Коморских островов, потерпел крушение. Сообщается, что судно перевозило мраморную крошку. 10 членов экипажа были спасены, погиб 23-летний помощник капитана. Выжившие моряки госпитализированы с переохлаждением.По информации Радионовой, сухогруз перевозил в общей сложности 3,12 тысяч тонн карбоната кальция и 7,5 тонны дизтоплива. Во время шторма произошла утечка загрязняющих веществ. Также эксперты установили, что выход нефтепродуктов происходил из выхлопных труб.Размеры нефтяной пленки достигали почти 300 "квадратов". Специалисты Морспасслужбы уже обработали пятно биосорбентом.28 февраля специалисты повели контрольный осмотр нефтяного пятна, его ширина составляла 100 метров, пленка сдвинулась почти на два километра.По словам Радионовой, владельцу переломившегося во время шторма судна уже направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна."При этом судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает", - написала Радионова в своем Telegram-канале.В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос с возбуждении уголовного дела по факту данного инцидента в Черном море. Ситуация находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные в Египте крымские моряки вернулись домой в КерчьПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морейБаза Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы

https://crimea.ria.ru/20230301/chp-v-tatarskom-prolive-nedaleko-ot-sakhalina-zatonul-sukhogruz-iz-kitaya-1127275314.html

новороссийск

черное море

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происшествия, новороссийск, черное море, экология, сухогруз seamark, строительство газопровода кубань-крым, новости, светлана радионова