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Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
Возле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T17:29
2023-03-02T17:29
2023-03-02T17:19
происшествия
новороссийск
черное море
экология
сухогруз seamark
строительство газопровода кубань-крым
новости
светлана радионова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Возле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму в 260 раз. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Инцидент произошел неподалеку от Новороссийского порта. Во время шторма сухогруз Seamark, который следовал под флагом Коморских островов, потерпел крушение. Сообщается, что судно перевозило мраморную крошку. 10 членов экипажа были спасены, погиб 23-летний помощник капитана. Выжившие моряки госпитализированы с переохлаждением.По информации Радионовой, сухогруз перевозил в общей сложности 3,12 тысяч тонн карбоната кальция и 7,5 тонны дизтоплива. Во время шторма произошла утечка загрязняющих веществ. Также эксперты установили, что выход нефтепродуктов происходил из выхлопных труб.Размеры нефтяной пленки достигали почти 300 "квадратов". Специалисты Морспасслужбы уже обработали пятно биосорбентом.28 февраля специалисты повели контрольный осмотр нефтяного пятна, его ширина составляла 100 метров, пленка сдвинулась почти на два километра.По словам Радионовой, владельцу переломившегося во время шторма судна уже направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна."При этом судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает", - написала Радионова в своем Telegram-канале.В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос с возбуждении уголовного дела по факту данного инцидента в Черном море. Ситуация находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные в Египте крымские моряки вернулись домой в КерчьПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морейБаза Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
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происшествия, новороссийск, черное море, экология, сухогруз seamark, строительство газопровода кубань-крым, новости, светлана радионова
Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
Росприроднадзор: загрязнение моря из-за ЧП с сухогрузом на Кубани выше нормы в 260 раз
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым
. Возле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark
концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму в 260 раз. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Инцидент произошел неподалеку от Новороссийского порта. Во время шторма сухогруз Seamark, который следовал под флагом Коморских островов, потерпел крушение. Сообщается, что судно перевозило мраморную крошку. 10 членов экипажа были спасены
, погиб 23-летний помощник капитана. Выжившие моряки госпитализированы с переохлаждением.
По информации Радионовой, сухогруз перевозил в общей сложности 3,12 тысяч тонн карбоната кальция и 7,5 тонны дизтоплива. Во время шторма произошла утечка загрязняющих веществ. Также эксперты установили, что выход нефтепродуктов происходил из выхлопных труб.
Размеры нефтяной пленки достигали почти 300 "квадратов". Специалисты Морспасслужбы уже обработали пятно биосорбентом.
Также Радионова сообщила, что специалисты ЧерАзТехмордирекции обследовали место крушения и взяли пробы воды. Результаты проведенных исследований показали, что в морской воде "экстремально высокое превышение концентрации загрязняющих веществ — до 260 раз".
28 февраля специалисты повели контрольный осмотр нефтяного пятна, его ширина составляла 100 метров, пленка сдвинулась почти на два километра.
По словам Радионовой, владельцу переломившегося во время шторма судна уже направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна.
"При этом судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает", - написала Радионова в своем Telegram-канале.
В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос с возбуждении уголовного дела по факту данного инцидента в Черном море. Ситуация находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
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