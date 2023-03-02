Рейтинг@Mail.ru
Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230302/zagryaznenie-chernogo-morya-posle-chp-s-sukhogruzom-prevysilo-normu-v-260-raz-1127307863.html
Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
Возле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T17:29
2023-03-02T17:19
происшествия
новороссийск
черное море
экология
сухогруз seamark
строительство газопровода кубань-крым
новости
светлана радионова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127308016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c23d94666be8b4e80fc952e44945c068.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Возле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму в 260 раз. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Инцидент произошел неподалеку от Новороссийского порта. Во время шторма сухогруз Seamark, который следовал под флагом Коморских островов, потерпел крушение. Сообщается, что судно перевозило мраморную крошку. 10 членов экипажа были спасены, погиб 23-летний помощник капитана. Выжившие моряки госпитализированы с переохлаждением.По информации Радионовой, сухогруз перевозил в общей сложности 3,12 тысяч тонн карбоната кальция и 7,5 тонны дизтоплива. Во время шторма произошла утечка загрязняющих веществ. Также эксперты установили, что выход нефтепродуктов происходил из выхлопных труб.Размеры нефтяной пленки достигали почти 300 "квадратов". Специалисты Морспасслужбы уже обработали пятно биосорбентом.28 февраля специалисты повели контрольный осмотр нефтяного пятна, его ширина составляла 100 метров, пленка сдвинулась почти на два километра.По словам Радионовой, владельцу переломившегося во время шторма судна уже направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна."При этом судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает", - написала Радионова в своем Telegram-канале.В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос с возбуждении уголовного дела по факту данного инцидента в Черном море. Ситуация находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные в Египте крымские моряки вернулись домой в КерчьПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морейБаза Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
https://crimea.ria.ru/20230301/chp-v-tatarskom-prolive-nedaleko-ot-sakhalina-zatonul-sukhogruz-iz-kitaya-1127275314.html
новороссийск
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127308016_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_e7209fe61ee610d30d9a3fb618f98fa9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новороссийск, черное море, экология, сухогруз seamark, строительство газопровода кубань-крым, новости, светлана радионова
Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз

Росприроднадзор: загрязнение моря из-за ЧП с сухогрузом на Кубани выше нормы в 260 раз

17:29 02.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской порт
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Возле Новороссийского порта после разлива нефтепродуктов при крушении сухогруза Seamark концентрация загрязняющих веществ в акватории превышает допустимую норму в 260 раз. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Инцидент произошел неподалеку от Новороссийского порта. Во время шторма сухогруз Seamark, который следовал под флагом Коморских островов, потерпел крушение. Сообщается, что судно перевозило мраморную крошку. 10 членов экипажа были спасены, погиб 23-летний помощник капитана. Выжившие моряки госпитализированы с переохлаждением.
По информации Радионовой, сухогруз перевозил в общей сложности 3,12 тысяч тонн карбоната кальция и 7,5 тонны дизтоплива. Во время шторма произошла утечка загрязняющих веществ. Также эксперты установили, что выход нефтепродуктов происходил из выхлопных труб.
Размеры нефтяной пленки достигали почти 300 "квадратов". Специалисты Морспасслужбы уже обработали пятно биосорбентом.
Также Радионова сообщила, что специалисты ЧерАзТехмордирекции обследовали место крушения и взяли пробы воды. Результаты проведенных исследований показали, что в морской воде "экстремально высокое превышение концентрации загрязняющих веществ — до 260 раз".
28 февраля специалисты повели контрольный осмотр нефтяного пятна, его ширина составляла 100 метров, пленка сдвинулась почти на два километра.
Сухогруз YONG XING 56 флаг КНР
Вчера, 09:32
ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая
По словам Радионовой, владельцу переломившегося во время шторма судна уже направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить распространение нефтяного пятна.
"При этом судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает", - написала Радионова в своем Telegram-канале.
В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос с возбуждении уголовного дела по факту данного инцидента в Черном море. Ситуация находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержанные в Египте крымские моряки вернулись домой в Керчь
Путин поручил развивать порты Черного и Азовского морей
База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
 
ПроисшествияНовороссийскЧерное мореЭкологияСухогруз SeamarkСтроительство газопровода Кубань-КрымНовостиСветлана Радионова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48В Севастополе усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
17:32Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло
17:29Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
17:18Часть Евпатории останется без воды
17:00Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
16:21В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
16:05Что происходит на линии соприкосновения: сводка Минобороны
15:54Армия России за сутки сбила два украинских истребителя и вертолет
15:43Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем
15:17Еще 20 прилетов: ВСУ продолжают обстреливать села Курской области
15:09Это теракт – Путин о событиях в Брянской области
15:08ЧП с самолетом на авиазаводе в Ульяновске – есть погибший и раненые
14:41Лавров ответил на призывы к России начать переговоры по Украине
14:23Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке Симферополя
14:19В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет
14:09Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
13:48Боеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал
13:40Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков
13:32В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
13:21Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
Лента новостейМолния