В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю
Аксенов поручил установить единую планку предельной арендной платы за сельхозземлю в Крыму
12:25 02.03.2023 (обновлено: 12:39 02.03.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗеленогорье
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы за пользование землями сельскохозяйственного назначения в географически схожих аграрных районах. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов.
"В последнее время стали фиксировать обращения от предпринимателей о многократном росте арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения. Считаю, что должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы в географически схожих аграрных районах. Муниципалитетам поручено провести соответствующую работу", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Также глава РК поручил активизировать инвентаризацию неиспользуемых сельхозземель.
В целом анализируя работу муниципалитетов по исполнению данных ранее поручений, Аксенов констатировал, что за прошедшие две недели ситуация в целом улучшилась, но "системность работы еще стоит подтянуть".
"Все возникающие сложности носят исключительно субъективный характер, а некоторые проблемы проще было бы предотвратить еще до их возникновения. Например, выявить и остановить работы на объектах самовольного строительства еще на этапе подготовки котлована", – добавил руководитель региона.
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