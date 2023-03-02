https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-poruchili-ustanovit-edinuyu-planku-arendnoy-platy-za-selkhozzemlyu-1127299450.html

В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю

В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю - РИА Новости Крым, 02.03.2023

В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю

В Крыму должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы за пользование землями сельскохозяйственного назначения в географически схожих... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T12:25

2023-03-02T12:25

2023-03-02T12:39

крым

сергей аксенов

сельское хозяйство

экономика

оформление земли

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы за пользование землями сельскохозяйственного назначения в географически схожих аграрных районах. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов.Также глава РК поручил активизировать инвентаризацию неиспользуемых сельхозземель.В целом анализируя работу муниципалитетов по исполнению данных ранее поручений, Аксенов констатировал, что за прошедшие две недели ситуация в целом улучшилась, но "системность работы еще стоит подтянуть".Читайте также на РИА Новости Крым:Битва за урожай: в Крыму стартовали важнейшие полевые работыПочему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертовКиев не сможет лишить Крым воды - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230224/chto-proiskhodit-s-selskim-khozyaystvom-kryma-itogi-goda-1127167849.html

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крым, сергей аксенов, сельское хозяйство, экономика, оформление земли, новости крыма