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В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю
В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю
В Крыму должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы за пользование землями сельскохозяйственного назначения в географически схожих... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T12:25
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крым
сергей аксенов
сельское хозяйство
экономика
оформление земли
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы за пользование землями сельскохозяйственного назначения в географически схожих аграрных районах. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов.Также глава РК поручил активизировать инвентаризацию неиспользуемых сельхозземель.В целом анализируя работу муниципалитетов по исполнению данных ранее поручений, Аксенов констатировал, что за прошедшие две недели ситуация в целом улучшилась, но "системность работы еще стоит подтянуть".Читайте также на РИА Новости Крым:Битва за урожай: в Крыму стартовали важнейшие полевые работыПочему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертовКиев не сможет лишить Крым воды - Аксенов
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крым, сергей аксенов, сельское хозяйство, экономика, оформление земли, новости крыма
В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю

Аксенов поручил установить единую планку предельной арендной платы за сельхозземлю в Крыму

12:25 02.03.2023 (обновлено: 12:39 02.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗеленогорье
Зеленогорье - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы за пользование землями сельскохозяйственного назначения в географически схожих аграрных районах. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов.
"В последнее время стали фиксировать обращения от предпринимателей о многократном росте арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения. Считаю, что должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы в географически схожих аграрных районах. Муниципалитетам поручено провести соответствующую работу", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Также глава РК поручил активизировать инвентаризацию неиспользуемых сельхозземель.
В целом анализируя работу муниципалитетов по исполнению данных ранее поручений, Аксенов констатировал, что за прошедшие две недели ситуация в целом улучшилась, но "системность работы еще стоит подтянуть".
"Все возникающие сложности носят исключительно субъективный характер, а некоторые проблемы проще было бы предотвратить еще до их возникновения. Например, выявить и остановить работы на объектах самовольного строительства еще на этапе подготовки котлована", – добавил руководитель региона.
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КрымСергей АксеновСельское хозяйствоЭкономикаОформление землиНовости Крыма
 
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