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Главные новости Крыма: 2 марта

Главные новости Крыма: 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Главные новости Крыма: 2 марта

В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз. Определен подрядчик для строительства газопровода на ЮБК. Приговор участнику украинского нацбата. Зачем... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T21:43

2023-03-02T21:43

2023-03-02T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз. Определен подрядчик для строительства газопровода на ЮБК. Приговор участнику украинского нацбата. Зачем Киев пугает наступлением на Крым и что делать со "ждунами". О главных событиях и заявлениях дня на полуострове - в подборке РИА Новости Крым.Готовы к нейтрализации угрозВ Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, силовики готовы нейтрализовать любые угрозы. Об этом после атаки украинских боевиков на приграничные населенные пункты в Брянской области заявил глава республики Сергей Аксенов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в регионе не планируется вводить новых ограничений в связи с терактом, поскольку город "уже живет с принятыми всеми дополнительными мерами". Новый газопровод на ЮБКСтроительством газопровода высокого давления в Форосе на Южном берегу Крыма займется компания-подрядчик АО "Группа компаний "ЕКС". Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале.Цена контракта по возведению газопровода "Веселое" – пгт Форос составит более 3 миллиардов рублей. Он полностью обеспечит газом населенные пункты Большой Ялты. Срок сдачи объекта – 1 декабря 2026 года.Для чего Киев пугает Крым наступлениемАнонсируемое руководителями киевского режима наступление на Крым – это попытка организовать информационное прикрытие сдачи вооруженными силами Украины Артемовска. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров."Ответный шаг (после сдачи Артемовска) уже предпринят, как всегда – в виртуальном пространстве. Украина уже "наступает" на Крым и… часть населения Украины уже уверена в том, что вот-вот Крым падет. Такая массированная атака – это как раз свидетельство того, что запущена информационная операция "прикрытие". Всякий раз они "берут" Крым виртуально, когда у них возникают проблемы на каких-то других участках фронта", - сказал эксперт. При этом подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов отметил, что в вопросе привлечения к ответственности находящихся в Крыму так называемых украинских "ждунов" важно четко разбираться в мотивах этих людей и разделять тех, кто делает это целенаправленно и осознанно, и просто заблуждающихся.Участник нацбата в Крыму осужденДжанкойский районный суд вынес приговор 26-летнему участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*, который в 2015 году добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный возле Чонгара Херсонской области.По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Первый год он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.* террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-siloviki-gotovy-k-neytralizatsii-lyubykh-ugroz--aksenov-1127307017.html

https://crimea.ria.ru/20230302/chto-delat-s-ukrainskimi-zhdunami-v-krymu--mnenie-veterana-fso-1127314470.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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