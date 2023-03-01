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Главные события Крыма за день: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Главные события Крыма за день: 1 марта
Главные события Крыма за день: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Главные события Крыма за день: 1 марта
Украина атаковала Крым с помощью беспилотников. В Евпатории восстановили водоснабжение. Житель Джанкоя получил 6 лет за убийство знакомого. Дело о смертельном... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T21:55
2023-03-01T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украина атаковала Крым с помощью беспилотников. В Евпатории восстановили водоснабжение. Житель Джанкоя получил 6 лет за убийство знакомого. Дело о смертельном ДТП на "Тавриде" ушло в суд. В Крыму капитально отремонтировали 1800 многоэтажек.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Украина атаковала Крым с помощью беспилотниковРоссийские военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на объекты Крыму, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Жертв и разрушений на земле нет.Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что атаки беспилотников на Крым и другие регионы РФ связаны, прежде всего, с поражениями украинских войск под Артемовском и другими населенными пунктами в Донбассе. Командование пытается поднять моральный дух своих солдат и населения, именно с этим связано нападение ударных дронов.Также атака на Крым связана с подготовкой украинской армией наступления на полуостров, анонсированного на март. Кроме того, это связано с утвержденным недавно Пентагоном новым пакетом военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. В список, среди прочего, включены четыре типа дронов, в том числе ударные. Вашингтону нужно показать, что эти БПЛА работают и достигают целей, считает аналитик.В Евпатории восстановили водоснабжениеВ Евпатории, которая накануне осталась без водоснабжения, завершен ремонт магистрального водовода. Подача воды возобновлена для 95 процентов населения. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.Кроме того, в Красноперекопске также завершены ремонтные работы. В настоящее время идет накопление резервуаров. Воду уже получили около 60 процентов абонентов. К вечеру водоснабжение города должно быть восстановлено в полном объеме.Житель Джанкоя получил 6 лет за убийство знакомого43-летний житель Джанкоя приговорен к шести годам лишения свободы за убийство знакомого. По данным прокуратуры, убийство произошло в июне. Мужчины поссорились, один из них взялся за нож и ударил оппонента в грудь. От полученного ранения он скончался на месте. Приговор суда для виновного – шесть лет колонии строгого режима.Дело о смертельном ДТП на "Тавриде" ушло в суд22-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в ДТП, в котором погибла семья с ребенком. Авария произошла в июне прошлого года на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя. Водитель BMW Х5 на большой скорости наехал на стоящие по ходу движения два легковых автомобиля, водители которых оформляли мелкую аварию. В результате погибли водитель одного из авто и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток. Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал частично. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.В Крыму капитально отремонтировали 1800 многоэтажекВ Крыму в ходе реализации программы капремонта многоквартирных жилых домов отремонтировали более 1800 многоэтажек, сообщили в МинЖКХ республики. Программа капремонта действует в РК с 2016 года. На ее реализацию направили более 5,5 млрд рублей. Ремонты производились как за счет собранных с собственников жилья средств, так и привлеченных из бюджета республики субсидий.Кроме того, в прошлом году на проведение ремонтов было направлено еще 4,8 млрд рублей. Было выполнено 985 видов работ, в том числе замена 445 лифтов. Также было отремонтировано 608 многоквартирных домов.
https://crimea.ria.ru/20230301/s-chem-svyazana-ataka-bespilotnikov-na-krym--voennyy-ekspert-1127288323.html
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https://crimea.ria.ru/20230301/sotspaket-dlya-novykh-regionov-i-izmeneniya-v-pdd-chto-zhdet-rossiyan-v-marte-1127269548.html
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4.7
96
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главное за день, крым, новости крыма, общество, городская среда, новости
Главные события Крыма за день: 1 марта

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 1 марта

21:55 01.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТрубы для строительства водовода
Трубы для строительства водовода - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украина атаковала Крым с помощью беспилотников. В Евпатории восстановили водоснабжение. Житель Джанкоя получил 6 лет за убийство знакомого. Дело о смертельном ДТП на "Тавриде" ушло в суд. В Крыму капитально отремонтировали 1800 многоэтажек.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украина атаковала Крым с помощью беспилотников

Российские военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на объекты Крыму, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Жертв и разрушений на земле нет.
Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что атаки беспилотников на Крым и другие регионы РФ связаны, прежде всего, с поражениями украинских войск под Артемовском и другими населенными пунктами в Донбассе. Командование пытается поднять моральный дух своих солдат и населения, именно с этим связано нападение ударных дронов.
Также атака на Крым связана с подготовкой украинской армией наступления на полуостров, анонсированного на март. Кроме того, это связано с утвержденным недавно Пентагоном новым пакетом военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. В список, среди прочего, включены четыре типа дронов, в том числе ударные. Вашингтону нужно показать, что эти БПЛА работают и достигают целей, считает аналитик.
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
18:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт

В Евпатории восстановили водоснабжение

В Евпатории, которая накануне осталась без водоснабжения, завершен ремонт магистрального водовода. Подача воды возобновлена для 95 процентов населения. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.
Кроме того, в Красноперекопске также завершены ремонтные работы. В настоящее время идет накопление резервуаров. Воду уже получили около 60 процентов абонентов. К вечеру водоснабжение города должно быть восстановлено в полном объеме.

Житель Джанкоя получил 6 лет за убийство знакомого

43-летний житель Джанкоя приговорен к шести годам лишения свободы за убийство знакомого. По данным прокуратуры, убийство произошло в июне. Мужчины поссорились, один из них взялся за нож и ударил оппонента в грудь. От полученного ранения он скончался на месте. Приговор суда для виновного – шесть лет колонии строгого режима.
Гора Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
15:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC

Дело о смертельном ДТП на "Тавриде" ушло в суд

22-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в ДТП, в котором погибла семья с ребенком. Авария произошла в июне прошлого года на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя. Водитель BMW Х5 на большой скорости наехал на стоящие по ходу движения два легковых автомобиля, водители которых оформляли мелкую аварию. В результате погибли водитель одного из авто и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток. Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал частично. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.

В Крыму капитально отремонтировали 1800 многоэтажек

В Крыму в ходе реализации программы капремонта многоквартирных жилых домов отремонтировали более 1800 многоэтажек, сообщили в МинЖКХ республики. Программа капремонта действует в РК с 2016 года. На ее реализацию направили более 5,5 млрд рублей. Ремонты производились как за счет собранных с собственников жилья средств, так и привлеченных из бюджета республики субсидий.
Кроме того, в прошлом году на проведение ремонтов было направлено еще 4,8 млрд рублей. Было выполнено 985 видов работ, в том числе замена 445 лифтов. Также было отремонтировано 608 многоквартирных домов.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
07:02
Соцпакет для новых регионов и изменения в ПДД: что ждет россиян в марте
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22:01Главные события и заявления дня: 1 марта
21:55Главные события Крыма за день: 1 марта
21:21Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
20:45Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
20:21Новый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились
20:20Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе
19:54Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю
19:15В Крыму начали работу специальные Telegram-чаты ЗдравКонтроля
18:41С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт
18:27В Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера
18:06В Севастополе ребенка сбили на пешеходном переходе: девочка в больнице
17:35Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО
16:55"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
16:17Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны
15:54В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей
15:45Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации
15:43Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
15:35Боевики "Айдара"* используют подростков в боях за Артемовск – Марочко
15:13"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC
14:56Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР
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