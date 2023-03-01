https://crimea.ria.ru/20230301/glavnye-sobytiya-kryma-za-den-1-marta-1127289915.html

Главные события Крыма за день: 1 марта

Главные события Крыма за день: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Главные события Крыма за день: 1 марта

Украина атаковала Крым с помощью беспилотников. В Евпатории восстановили водоснабжение. Житель Джанкоя получил 6 лет за убийство знакомого. Дело о смертельном... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T21:55

2023-03-01T21:55

2023-03-01T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украина атаковала Крым с помощью беспилотников. В Евпатории восстановили водоснабжение. Житель Джанкоя получил 6 лет за убийство знакомого. Дело о смертельном ДТП на "Тавриде" ушло в суд. В Крыму капитально отремонтировали 1800 многоэтажек.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Украина атаковала Крым с помощью беспилотниковРоссийские военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на объекты Крыму, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Жертв и разрушений на земле нет.Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что атаки беспилотников на Крым и другие регионы РФ связаны, прежде всего, с поражениями украинских войск под Артемовском и другими населенными пунктами в Донбассе. Командование пытается поднять моральный дух своих солдат и населения, именно с этим связано нападение ударных дронов.Также атака на Крым связана с подготовкой украинской армией наступления на полуостров, анонсированного на март. Кроме того, это связано с утвержденным недавно Пентагоном новым пакетом военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. В список, среди прочего, включены четыре типа дронов, в том числе ударные. Вашингтону нужно показать, что эти БПЛА работают и достигают целей, считает аналитик.В Евпатории восстановили водоснабжениеВ Евпатории, которая накануне осталась без водоснабжения, завершен ремонт магистрального водовода. Подача воды возобновлена для 95 процентов населения. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.Кроме того, в Красноперекопске также завершены ремонтные работы. В настоящее время идет накопление резервуаров. Воду уже получили около 60 процентов абонентов. К вечеру водоснабжение города должно быть восстановлено в полном объеме.Житель Джанкоя получил 6 лет за убийство знакомого43-летний житель Джанкоя приговорен к шести годам лишения свободы за убийство знакомого. По данным прокуратуры, убийство произошло в июне. Мужчины поссорились, один из них взялся за нож и ударил оппонента в грудь. От полученного ранения он скончался на месте. Приговор суда для виновного – шесть лет колонии строгого режима.Дело о смертельном ДТП на "Тавриде" ушло в суд22-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в ДТП, в котором погибла семья с ребенком. Авария произошла в июне прошлого года на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя. Водитель BMW Х5 на большой скорости наехал на стоящие по ходу движения два легковых автомобиля, водители которых оформляли мелкую аварию. В результате погибли водитель одного из авто и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток. Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал частично. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.В Крыму капитально отремонтировали 1800 многоэтажекВ Крыму в ходе реализации программы капремонта многоквартирных жилых домов отремонтировали более 1800 многоэтажек, сообщили в МинЖКХ республики. Программа капремонта действует в РК с 2016 года. На ее реализацию направили более 5,5 млрд рублей. Ремонты производились как за счет собранных с собственников жилья средств, так и привлеченных из бюджета республики субсидий.Кроме того, в прошлом году на проведение ремонтов было направлено еще 4,8 млрд рублей. Было выполнено 985 видов работ, в том числе замена 445 лифтов. Также было отремонтировано 608 многоквартирных домов.

https://crimea.ria.ru/20230301/s-chem-svyazana-ataka-bespilotnikov-na-krym--voennyy-ekspert-1127288323.html

https://crimea.ria.ru/20230301/otkryl-dlya-sebya-ameriku-v-krymu-otvetili-sotrudniku-nbc-1127284904.html

https://crimea.ria.ru/20230301/sotspaket-dlya-novykh-regionov-i-izmeneniya-v-pdd-chto-zhdet-rossiyan-v-marte-1127269548.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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