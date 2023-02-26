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Идем на рекорд: в Крым на день заглянет май
Идем на рекорд: в Крым на день заглянет май - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Идем на рекорд: в Крым на день заглянет май
Следующая неделя в Крыму начнется с 19-градусного тепла, что существенно превышает показатели климатической нормы для конца зимы. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T18:17
2023-02-26T18:17
2023-02-26T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму начнется с 19-градусного тепла, что существенно превышает показатели климатической нормы для конца зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Однако уже во вторник начнет холодать. Рухнут как ночные, так и дневные температуры. В середине недели ожидается максимум до 10 градусов тепла."Ночами похолодает до 0…+5, а днем столбики покажут +5…10 градусов. То есть будут вот такие погодные качели, когда будет меняться не только температурный фон, но и показатели барометров. И надо помнить, что любые перемены в атмосферном давлении в течение суток всегда оказывают негативное влияние на самочувствие людей", - добавил он.Продолжится неделя аналогичными показателями. В ночные часы слабый минус, днем – плюс. Будет облачно с прояснениями.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" сообщили о рекордно теплом январе в Крыму. 20 числа в Симферополе воздух прогрелся до +20,8 градусов. Такого не было последние 70 с лишним лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Март не будет теплым – прогноз на месяц для КрымаДвухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавинВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, общество
Идем на рекорд: в Крым на день заглянет май
ФОБОС: в Крыму на неделе потеплеет до +19 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым.
Следующая неделя в Крыму начнется с 19-градусного тепла, что существенно превышает показатели климатической нормы для конца зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"В понедельник Крым попадет в теплый сектор и воздух прогреется до +7…12 градусов в ночные часы и до +14…19 градусов днем. Это будет очень близко к рекорду, который был зафиксирован в 2004 году – тогда в Симферополе показатели достигли +19,6 градусов. Не думаю, что мы его достигнем, но будем близко", - рассказал он.
Однако уже во вторник начнет холодать. Рухнут как ночные, так и дневные температуры. В середине недели ожидается максимум до 10 градусов тепла.
"Ночами похолодает до 0…+5, а днем столбики покажут +5…10 градусов. То есть будут вот такие погодные качели, когда будет меняться не только температурный фон, но и показатели барометров. И надо помнить, что любые перемены в атмосферном давлении в течение суток всегда оказывают негативное влияние на самочувствие людей", - добавил он.
Продолжится неделя аналогичными показателями. В ночные часы слабый минус, днем – плюс. Будет облачно с прояснениями.
Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" сообщили о рекордно теплом январе в Крыму
. 20 числа в Симферополе воздух прогрелся до +20,8 градусов. Такого не было последние 70 с лишним лет.
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