https://crimea.ria.ru/20230226/idem-na-rekord-v-krym-na-den-zaglyanet-may-1127149833.html

Идем на рекорд: в Крым на день заглянет май

Идем на рекорд: в Крым на день заглянет май - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Идем на рекорд: в Крым на день заглянет май

Следующая неделя в Крыму начнется с 19-градусного тепла, что существенно превышает показатели климатической нормы для конца зимы. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T18:17

2023-02-26T18:17

2023-02-26T18:17

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму начнется с 19-градусного тепла, что существенно превышает показатели климатической нормы для конца зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Однако уже во вторник начнет холодать. Рухнут как ночные, так и дневные температуры. В середине недели ожидается максимум до 10 градусов тепла."Ночами похолодает до 0…+5, а днем столбики покажут +5…10 градусов. То есть будут вот такие погодные качели, когда будет меняться не только температурный фон, но и показатели барометров. И надо помнить, что любые перемены в атмосферном давлении в течение суток всегда оказывают негативное влияние на самочувствие людей", - добавил он.Продолжится неделя аналогичными показателями. В ночные часы слабый минус, днем – плюс. Будет облачно с прояснениями.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" сообщили о рекордно теплом январе в Крыму. 20 числа в Симферополе воздух прогрелся до +20,8 градусов. Такого не было последние 70 с лишним лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Март не будет теплым – прогноз на месяц для КрымаДвухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавинВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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