https://crimea.ria.ru/20230225/start-oge-po-russkomu-yazyku-skolko-devyatiklassnikov-dopuscheno-k-ekzamenu-1127186776.html

Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену

Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену

99% девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку и допущены к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T08:46

2023-02-25T08:46

2023-02-25T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 99% девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку и допущены к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Успешная сдача итогового собеседования по русскому языку является для девятиклассников одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).Для выпускников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения – 15 марта и 15 мая 2023 года.ЕГЭ в Крыму и РоссииПо данным республиканского министерства образования, в Крыму Единый государственный экзамен будут сдавать 8 953 выпускников. А по стране эта цифра составит более 700 тысяч выпускников — из 88 субъектов России и 54 зарубежных стран.Как сообщалось ранее, сотни выпускников из новых регионов страны в этом году планируют сдавать Единый государственный экзамен для поступления в российские вузы.Для выпускников девятых классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля, досрочный – с 21 апреля по 16 мая, дополнительный – с 4 по 23 сентября.Для выпускников 11-х классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля. Досрочный период – с 20 марта по 19 апреля. Дополнительный период – с 6 по 19 сентября.Обязательными к сдаче для выпускников являются экзамены по русскому языку и математике. Самыми популярными предметами на выбор стали обществознание и информатика. Следующие в списке – биология, история и физика. Завершают перечень наиболее популярных предметов английский язык, химия, литература и география.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов России Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ

https://crimea.ria.ru/20220525/kak-povliyaet-otkaz-ot-bolonskoy-sistemy-na-sdachu-ege-1123336414.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, крым, общество