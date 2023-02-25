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Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену
Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену
99% девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку и допущены к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T08:46
2023-02-25T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 99% девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку и допущены к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Успешная сдача итогового собеседования по русскому языку является для девятиклассников одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).Для выпускников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения – 15 марта и 15 мая 2023 года.ЕГЭ в Крыму и РоссииПо данным республиканского министерства образования, в Крыму Единый государственный экзамен будут сдавать 8 953 выпускников. А по стране эта цифра составит более 700 тысяч выпускников — из 88 субъектов России и 54 зарубежных стран.Как сообщалось ранее, сотни выпускников из новых регионов страны в этом году планируют сдавать Единый государственный экзамен для поступления в российские вузы.Для выпускников девятых классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля, досрочный – с 21 апреля по 16 мая, дополнительный – с 4 по 23 сентября.Для выпускников 11-х классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля. Досрочный период – с 20 марта по 19 апреля. Дополнительный период – с 6 по 19 сентября.Обязательными к сдаче для выпускников являются экзамены по русскому языку и математике. Самыми популярными предметами на выбор стали обществознание и информатика. Следующие в списке – биология, история и физика. Завершают перечень наиболее популярных предметов английский язык, химия, литература и география.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов России Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ
https://crimea.ria.ru/20220525/kak-povliyaet-otkaz-ot-bolonskoy-sistemy-na-sdachu-ege-1123336414.html
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, крым, общество
Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену

В итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие более 1,5 млн девятиклассников

08:46 25.02.2023
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников в Краснодарском крае
Дистанционное обучение школьников в Краснодарском крае
© Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 99% девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку и допущены к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"В основной срок, 8 февраля, в итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие более 1,5 млн выпускников девятых классов. 98,8% девятиклассников успешно справились с заданиями и получили "зачет", - говорится в сообщении ведомства.
Успешная сдача итогового собеседования по русскому языку является для девятиклассников одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).
Для выпускников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения – 15 марта и 15 мая 2023 года.

ЕГЭ в Крыму и России

По данным республиканского министерства образования, в Крыму Единый государственный экзамен будут сдавать 8 953 выпускников. А по стране эта цифра составит более 700 тысяч выпускников — из 88 субъектов России и 54 зарубежных стран.
Как сообщалось ранее, сотни выпускников из новых регионов страны в этом году планируют сдавать Единый государственный экзамен для поступления в российские вузы.
Для выпускников девятых классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля, досрочный – с 21 апреля по 16 мая, дополнительный – с 4 по 23 сентября.
Для выпускников 11-х классов основной период сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля. Досрочный период – с 20 марта по 19 апреля. Дополнительный период – с 6 по 19 сентября.
Обязательными к сдаче для выпускников являются экзамены по русскому языку и математике. Самыми популярными предметами на выбор стали обществознание и информатика. Следующие в списке – биология, история и физика. Завершают перечень наиболее популярных предметов английский язык, химия, литература и география.
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