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Как работает Керченская паромная переправа 24 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Как работает Керченская паромная переправа 24 февраля
Как работает Керченская паромная переправа 24 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Как работает Керченская паромная переправа 24 февраля
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T15:20
2023-02-24T15:30
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керчь
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."Согласно прогнозу Росгидромета, 24 февраля ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +3-5 градусов, температура воды в море +3-4 градуса", - говорится в сообщении.Как работают паромыКурсирующие через пролив паромы после запуска морского сообщения выполнили 2 255 рейсов. Перевезено более 70 тысяч автотранспортных средств.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция.В Минтрансе напоминают, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Сухопутный маршрут в КрымНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы.Ежесуточно по ней следуют сотни грузовиков. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, кубань, транспорт, крым, новости
Как работает Керченская паромная переправа 24 февраля

Минтранс: Керченская паромная переправа 24 февраля работает в штатном режиме

15:20 24.02.2023 (обновлено: 15:30 24.02.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 24 февраля ветер южный, юго-восточный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +3-5 градусов, температура воды в море +3-4 градуса", - говорится в сообщении.

Как работают паромы

Курсирующие через пролив паромы после запуска морского сообщения выполнили 2 255 рейсов. Перевезено более 70 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 24 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 90 538 пассажиров, 70 365 единиц автотранспорта и 7 949 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция.
В Минтрансе напоминают, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.

Сухопутный маршрут в Крым

Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы.
Ежесуточно по ней следуют сотни грузовиков. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.
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