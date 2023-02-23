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Как работает Керченская паромная переправа 23 февраля
Как работает Керченская паромная переправа 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Как работает Керченская паромная переправа 23 февраля
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T12:35
2023-02-23T12:35
2023-02-23T12:35
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ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Как работают паромыКурсирующие через пролив паромы после запуска морского сообщения выполнили 2 230 рейсов. Перевезено почти 70 тысяч автотранспортных средств.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом.Сухопутный маршрут в КрымНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы.Ежесуточно по ней следуют сотни грузовиков. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиСухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодняКрымский мост открыт: движение запущено по всем полосам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, россия, новые регионы россии, транспорт, ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа
Как работает Керченская паромная переправа 23 февраля
Минтранс: Керченская паромная переправа 23 февраля работает в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"По проливу нет штормовых предупреждений. Согласно прогнозу Росгидромета, 23 февраля ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 10-60 см. Температура воздуха -1…+1, температура воды в море +4…6", - говорится в сообщении.
Курсирующие через пролив паромы после запуска морского сообщения выполнили 2 230 рейсов. Перевезено почти 70 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 89 613 пассажиров, 69 536 единиц автотранспорта и 7 852 железнодорожных вагона", - добавили в Минтрансе.
Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом.
Сухопутный маршрут в Крым
Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы.
Ежесуточно по ней следуют сотни грузовиков. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.
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