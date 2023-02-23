https://crimea.ria.ru/20230223/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-23-fevralya-1127163033.html

Как работает Керченская паромная переправа 23 февраля

Как работает Керченская паромная переправа 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Как работает Керченская паромная переправа 23 февраля

Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T12:35

2023-02-23T12:35

2023-02-23T12:35

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ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Как работают паромыКурсирующие через пролив паромы после запуска морского сообщения выполнили 2 230 рейсов. Перевезено почти 70 тысяч автотранспортных средств.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом.Сухопутный маршрут в КрымНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы.Ежесуточно по ней следуют сотни грузовиков. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиСухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодняКрымский мост открыт: движение запущено по всем полосам

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, новые регионы россии, транспорт, ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа