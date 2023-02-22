https://crimea.ria.ru/20230222/plody-sadovodstva-zhitelyu-kryma-grozit-20-let-za-narkotiki-1127152551.html

Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики

Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики

31-летнему жителю Керчи грозит до 20 лет лишения свободы за наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T20:12

2023-02-22T20:12

2023-02-22T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. 31-летнему жителю Керчи грозит до 20 лет лишения свободы за наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. По данным ведомства, керчанин в апреле прошлого года начал выращивать коноплю и изготавливать из листьев растения наркотик для личного употребления и продажи. При обыске в его доме силовики нашли и изъяли электронные весы и приспособления для употребления наркотиков с наслоением наркотического вещества. "Также в ходе обыска обнаружено и изъято несколько свертков с находящимся внутри кристаллическим веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что изъятым является психотропное вещество – амфетамин, общей массой 0,699 гр. Данное вещество, со слов гражданина, он приобрел в интернете и стал хранить по месту жительства с целью личного употребления, без цели сбыта", - сказано в сообщении.Против крымчанина возбуждены уголовные дела сразу по ряду статей: за незаконный сбыт, покушение на сбыт в крупном размере, а также за приобретение и хранение наркотиков. Материалы направлены в прокуратуру. Злоумышленнику грозит до двадцати лет лишения свободы. Он взят под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Учителя музыки в Крыму осудили за наркотикиБольше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличнымПаре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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