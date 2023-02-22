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Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики
Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики
31-летнему жителю Керчи грозит до 20 лет лишения свободы за наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T20:12
2023-02-22T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. 31-летнему жителю Керчи грозит до 20 лет лишения свободы за наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. По данным ведомства, керчанин в апреле прошлого года начал выращивать коноплю и изготавливать из листьев растения наркотик для личного употребления и продажи. При обыске в его доме силовики нашли и изъяли электронные весы и приспособления для употребления наркотиков с наслоением наркотического вещества. "Также в ходе обыска обнаружено и изъято несколько свертков с находящимся внутри кристаллическим веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что изъятым является психотропное вещество – амфетамин, общей массой 0,699 гр. Данное вещество, со слов гражданина, он приобрел в интернете и стал хранить по месту жительства с целью личного употребления, без цели сбыта", - сказано в сообщении.Против крымчанина возбуждены уголовные дела сразу по ряду статей: за незаконный сбыт, покушение на сбыт в крупном размере, а также за приобретение и хранение наркотиков. Материалы направлены в прокуратуру. Злоумышленнику грозит до двадцати лет лишения свободы. Он взят под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Учителя музыки в Крыму осудили за наркотикиБольше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличнымПаре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок
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РИА Новости Крым
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5
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крым, керчь, происшествия, мвд по республике крым, общество, новости крыма
Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики

МВД по Крыму: керчанину грозит до 20 лет тюрьмы за серию наркопреступлений

20:12 22.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. 31-летнему жителю Керчи грозит до 20 лет лишения свободы за наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, керчанин в апреле прошлого года начал выращивать коноплю и изготавливать из листьев растения наркотик для личного употребления и продажи.
При обыске в его доме силовики нашли и изъяли электронные весы и приспособления для употребления наркотиков с наслоением наркотического вещества.
"Также в ходе обыска обнаружено и изъято несколько свертков с находящимся внутри кристаллическим веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что изъятым является психотропное вещество – амфетамин, общей массой 0,699 гр. Данное вещество, со слов гражданина, он приобрел в интернете и стал хранить по месту жительства с целью личного употребления, без цели сбыта", - сказано в сообщении.
Против крымчанина возбуждены уголовные дела сразу по ряду статей: за незаконный сбыт, покушение на сбыт в крупном размере, а также за приобретение и хранение наркотиков. Материалы направлены в прокуратуру. Злоумышленнику грозит до двадцати лет лишения свободы. Он взят под стражу.
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