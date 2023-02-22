https://crimea.ria.ru/20230222/kak-budut-rabotat-bolnitsy-i-polikliniki-kryma-v-dlinnye-vykhodnye-1127136567.html

Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные

Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные

Минздрав Крыма определили график работы больниц и поликлиник региона в праздничные и выходные дни с 23 по 27 февраля. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T07:25

2023-02-22T07:25

2023-02-22T07:25

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

крым

новости крыма

минздрав рф

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Минздрав Крыма определили график работы больниц и поликлиник региона в праздничные и выходные дни с 23 по 27 февраля.Продолжится наблюдение за пациентами и на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ и другими заболеваниями.Доставка лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на дому при первом посещении врача также продолжится, как и забор биоматериала для анализов и тестов.С 09:00 до 14:00 будут работать контактные центры амбулаторий и поликлиник по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарствами.Круглосуточные стационары будут работать в соответствии с графиками работы организаций в праздничные и выходные дни.Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей ХерсонщиныКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокРост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, новости крыма, минздрав рф, общество