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Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные
Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные
Минздрав Крыма определили график работы больниц и поликлиник региона в праздничные и выходные дни с 23 по 27 февраля. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T07:25
2023-02-22T07:25
2023-02-22T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Минздрав Крыма определили график работы больниц и поликлиник региона в праздничные и выходные дни с 23 по 27 февраля.Продолжится наблюдение за пациентами и на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ и другими заболеваниями.Доставка лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на дому при первом посещении врача также продолжится, как и забор биоматериала для анализов и тестов.С 09:00 до 14:00 будут работать контактные центры амбулаторий и поликлиник по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарствами.Круглосуточные стационары будут работать в соответствии с графиками работы организаций в праздничные и выходные дни.Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей ХерсонщиныКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокРост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, новости крыма, минздрав рф, общество
Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные
Минздрав Крыма рассказал о работе медицинских организаций в праздничные и выходные дни
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Минздрав Крыма определили график работы больниц и поликлиник региона в праздничные и выходные дни с 23 по 27 февраля.
По данным ведомства, в эти дни с 9:00 до 14:00 ежедневно будут работать отделения для приема температурящих больных и оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому. Уточняется, что прием вызовов в поликлиниках для обслуживания на дому будет осуществляться до 13:00.
Продолжится наблюдение за пациентами и на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ и другими заболеваниями.
Доставка лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на дому при первом посещении врача также продолжится, как и забор биоматериала для анализов и тестов.
С 09:00 до 14:00 будут работать контактные центры амбулаторий и поликлиник по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарствами.
Круглосуточные стационары будут работать в соответствии с графиками работы организаций в праздничные и выходные дни.
Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.
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