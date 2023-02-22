https://crimea.ria.ru/20230222/glavnye-novosti-kryma-22-fevralya-1127155121.html

Главные новости Крыма: 22 февраля

Главные новости Крыма: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Главные новости Крыма: 22 февраля

На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд. Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории. Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд. Когда откроют набережную Терешковой в Евпатории. Как будут работать больницы и поликлиники Крыма в длинные выходные. Подробности о выжившем в страшном ДТП на Крымском мосту. Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму.Главные события и заявления дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Оздоровление участников СВОВ Крыму на базе санаторно-курортного комплекса будут оздоравливать участников СВО и детей из малообеспеченных семей. О подготовке соответствующей программы в среду сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, предварительно стоимость программы оценивается в 13 млрд рублей. Набережная Терешковой в ЕвпаторииНовый подрядчик завершит реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории в срок, заявил замминистра строительства РК Александр Резников. В июле прошлого года был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Установленный срок окончания работ – декабрь 2023 года. Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией. В настоящее время работы по реконструкции набережной Терешковой выполняются. Работа больниц и поликлиник Крыма в выходныес 23 по 27 февраля в Крыму медицинские стационары будут работать будут работать по графику праздничных и выходных дней. Скорая помощь - ежедневно и круглосуточно. Поликлинику будут принимать температурящих больных и оказывать неотложную медицинскую помощ с 9 до 14 часов, прием вызовов в поликлиниках для обслуживания на дому будет осуществляться до 13.00. Продолжится наблюдение за пациентами и на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ и другими заболеваниями. Пострадавшие в ДТП на Крымском мостуПострадавший в серьезной аварии на Крымском мосту остается в стационаре в Керчи, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщили в среду в пресс-службе минздрава республики. ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло в понедельник утром на подъезде к аркам со стороны Крыма. На месте погибли три человека, одного госпитализировали в Керченскую больницу в тяжелом состоянии. Путь к сердцу туриста в КрымуНа юге России много интереснейших памятников, о которых людям мало что известно, в том числе мегалиты, которые есть в Краснодарским крае, Чечне Адыгее и в Крыму. На полустрове их около сотни. Они очень разные и по сохранности, и по доступности, и практически ко всем ведут "условные тропы". Об этом рассказал Крымский спелеолог, председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму, замдиректора по науке научно-спелеологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин. Ученый выразил мнение, что эти объекты могли бы способствовать развитию туризма в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20230221/v-krymu-otsenili-initsiativu-putina-reformirovat-vysshee-obrazovanie---1127137036.html

https://crimea.ria.ru/20230222/v-krymu-potepleet-posle-prazdnika-chego-zhdat-ot-pogody-23-fevralya-1127148914.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, общество, новости