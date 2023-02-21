https://crimea.ria.ru/20230221/chto-skazhet-bayden-v-obraschenii-k-putinu-i-rossiyanam--prognoz-1127117500.html

Что скажет Байден в обращении к Путину и россиянам – прогноз

Что скажет Байден в обращении к Путину и россиянам – прогноз - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Что скажет Байден в обращении к Путину и россиянам – прогноз

Президент США Джо Байден в своем обращении к Владимиру Путину и гражданам России попытается опровергнуть невыгодные Вашингтону заявления, которые сделает... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T11:29

2023-02-21T11:29

2023-02-21T11:31

эксклюзивы риа новости крым

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

владимир путин (политик)

россия

политика

в мире

мнения

авторы

андрей суздальцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0c/1121716560_0:257:2427:1622_1920x0_80_0_0_8420ac1d2829af4b10d777a2e88703b4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден в своем обращении к Владимиру Путину и гражданам России попытается опровергнуть невыгодные Вашингтону заявления, которые сделает российский лидер ранее в своем послании Федеральному собранию. Такое мнение РИА Новости Крым выразил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.По мнению Суздальцева, президент России мог бы учесть этот момент и обратиться напрямую к американскому народу, объяснив ему, что Вашингтон активно толкает мир на грань ядерной катастрофы. Однако вряд ли Владимир Путин будет использовать такие формулировки, считает аналитик."Думаю, что главный вопрос, который затронут и президент России, и президент США, будет вопрос о мире. Только, конечно, подходы к этому миру у двух лидеров будут совершенно разные", – прогнозирует он.Суздальцев также считает, что Байден в своем обращении не будет призывать россиян к свержению действующей власти."Байден такие вещи говорить не будет, потому что это будет скандал. Он попытается объявить, что руководство России "виновато во всем". То есть он будет заискивать перед русским народом", – пояснил политолог.Как объявил ранее Белый дом, во вторник, 21 февраля, Байден встретится с польским лидером Анджеем Дудой и произнесет речь, которая может включать обращение к президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу. Конкретных деталей предстоящего выступления американского лидера не приводится.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от "послания" Байдена Путину и россиянам – экспертПредвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в КиевПолитолог раскрыл истинную цель визита Байдена на Украину

https://crimea.ria.ru/20230220/bayden-obyavit-o-postavkakh-kriticheskogo-vooruzheniya-ukraine-1127101645.html

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, владимир путин (политик), россия, политика, в мире, мнения, авторы, андрей суздальцев