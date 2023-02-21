https://crimea.ria.ru/20230221/chto-skazhet-bayden-v-obraschenii-k-putinu-i-rossiyanam--prognoz-1127117500.html
Что скажет Байден в обращении к Путину и россиянам – прогноз
Что скажет Байден в обращении к Путину и россиянам – прогноз - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Что скажет Байден в обращении к Путину и россиянам – прогноз
Президент США Джо Байден в своем обращении к Владимиру Путину и гражданам России попытается опровергнуть невыгодные Вашингтону заявления, которые сделает... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T11:29
2023-02-21T11:29
2023-02-21T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден в своем обращении к Владимиру Путину и гражданам России попытается опровергнуть невыгодные Вашингтону заявления, которые сделает российский лидер ранее в своем послании Федеральному собранию. Такое мнение РИА Новости Крым выразил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.По мнению Суздальцева, президент России мог бы учесть этот момент и обратиться напрямую к американскому народу, объяснив ему, что Вашингтон активно толкает мир на грань ядерной катастрофы. Однако вряд ли Владимир Путин будет использовать такие формулировки, считает аналитик."Думаю, что главный вопрос, который затронут и президент России, и президент США, будет вопрос о мире. Только, конечно, подходы к этому миру у двух лидеров будут совершенно разные", – прогнозирует он.Суздальцев также считает, что Байден в своем обращении не будет призывать россиян к свержению действующей власти."Байден такие вещи говорить не будет, потому что это будет скандал. Он попытается объявить, что руководство России "виновато во всем". То есть он будет заискивать перед русским народом", – пояснил политолог.Как объявил ранее Белый дом, во вторник, 21 февраля, Байден встретится с польским лидером Анджеем Дудой и произнесет речь, которая может включать обращение к президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу. Конкретных деталей предстоящего выступления американского лидера не приводится.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от "послания" Байдена Путину и россиянам – экспертПредвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в КиевПолитолог раскрыл истинную цель визита Байдена на Украину
https://crimea.ria.ru/20230220/bayden-obyavit-o-postavkakh-kriticheskogo-vooruzheniya-ukraine-1127101645.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, владимир путин (политик), россия, политика, в мире, мнения, авторы, андрей суздальцев
Что скажет Байден в обращении к Путину и россиянам – прогноз
Эксперт Суздальцев: Байден попытается опровергнуть невыгодные США слова Путина в послании
11:29 21.02.2023 (обновлено: 11:31 21.02.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Президент США Джо Байден в своем обращении к Владимиру Путину и гражданам России попытается опровергнуть невыгодные Вашингтону заявления, которые сделает российский лидер ранее в своем послании Федеральному собранию. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.
"Обращение Байдена будет звучать после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Конечно, он попытается опровергнуть какие-то невыгодные американской стороне заявления, попытается их переиграть, даже "через голову" российского президента, обращаясь к русскому народу", – предположил эксперт.
По мнению Суздальцева, президент России мог бы учесть этот момент и обратиться напрямую к американскому народу, объяснив ему, что Вашингтон активно толкает мир на грань ядерной катастрофы. Однако вряд ли Владимир Путин будет использовать такие формулировки, считает аналитик.
"Думаю, что главный вопрос, который затронут и президент России, и президент США, будет вопрос о мире. Только, конечно, подходы к этому миру у двух лидеров будут совершенно разные", – прогнозирует он.
Суздальцев также считает, что Байден в своем обращении не будет призывать россиян к свержению действующей власти.
"Байден такие вещи говорить не будет, потому что это будет скандал. Он попытается объявить, что руководство России "виновато во всем". То есть он будет заискивать перед русским народом", – пояснил политолог.
Как объявил ранее Белый дом, во вторник, 21 февраля, Байден встретится с польским лидером Анджеем Дудой и произнесет речь, которая может включать обращение к президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу. Конкретных деталей предстоящего выступления американского лидера не приводится.
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