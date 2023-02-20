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Чего ждать от "послания" Байдена Путину и россиянам – эксперт - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230220/chego-zhdat-ot-poslaniya-baydena-putinu-i-rossiyanam--ekspert-1127080314.html
Чего ждать от "послания" Байдена Путину и россиянам – эксперт
Чего ждать от "послания" Байдена Путину и россиянам – эксперт - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Чего ждать от "послания" Байдена Путину и россиянам – эксперт
Анонсированное Белым домом обращение американского лидера Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу обусловлено желанием "сказать... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T07:25
2023-02-20T07:25
эксклюзивы риа новости крым
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
владимир путин (политик)
россия
политика
мнения
игорь шатров
послание федеральному собранию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Анонсированное Белым домом обращение американского лидера Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу обусловлено желанием "сказать последнее слово" после обращения Путина Федеральному собранию, его тональность не будет отличаться от прежней антироссийской риторики Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Ранее представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден 21 февраля прибудет в Варшаву, где, помимо прочего, выступит с речью в Королевском замке. По словам Кирби, не исключено обращение президента США "к мистеру Путину, а также к российскому народу".По мнению Шатрова, независимо от того, что в своем послании озвучит российский лидер, президент США "попытается перевернуть все с ног на голову"."Что бы ни сказал во вторник Путин, Байден скажет примерно следующее: "Россия зарекомендовала себя как агрессор, весь цивилизованный мир должен дать отпор российской агрессии, мы не остановимся ни перед чем", – предположил аналитик.При этом анонсированное Кирби обращение Байдена не только к Путину, но и к российскому народу, говорит о том, что в Вашингтоне не оставляют надежд на цветную революцию в России, считает политолог."Сменить власть в России – их основная задача, хотя все попытки закончились ничем. Но, видимо, советники у Байдена немного из прошлого и слабо понимают, как у нас это все в России работает. Байден надеется на свое информационное преимущество в мире и хочет сказать россиянам: "Посмотрите, мы же друзья, мы же с вами и всегда были за вас. Вы только откажитесь от этого Путина – и счастье к вам придет". Но русский народ уже пережил 90-е и помнит, какое это "счастье" – "дружить" с Америкой. Думаю, никто не хочет повторения этих лет", – подытожил Шатров.Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Оно станет 28-м в политической истории России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку происходящего.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин в послании даст оценку спецоперацииО чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозыПесков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание Путина
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, владимир путин (политик), россия, политика, мнения, игорь шатров, послание федеральному собранию
Чего ждать от "послания" Байдена Путину и россиянам – эксперт

Политолог Шатров: администрация Байдена не теряет надежд на цветную революцию в России

07:25 20.02.2023
 
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Анонсированное Белым домом обращение американского лидера Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу обусловлено желанием "сказать последнее слово" после обращения Путина Федеральному собранию, его тональность не будет отличаться от прежней антироссийской риторики Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Ранее представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден 21 февраля прибудет в Варшаву, где, помимо прочего, выступит с речью в Королевском замке. По словам Кирби, не исключено обращение президента США "к мистеру Путину, а также к российскому народу".
"Весь мир ждет послания президента России Федеральному собранию. Все ждут того, что скажет Путин. Понятно, что США, которые считают себя главными в западном мире, не хотят мириться с тем, что кто-то говорит весомое слово и это слово последнее. Они сами хотят "сказать последнее слово". Поэтому они подождут, что конкретно скажет Путин, и по окончании послания Байден выступит с каким-то ответным словом, чтобы "последнее слово" было за ним", – полагает эксперт.
По мнению Шатрова, независимо от того, что в своем послании озвучит российский лидер, президент США "попытается перевернуть все с ног на голову".
"Что бы ни сказал во вторник Путин, Байден скажет примерно следующее: "Россия зарекомендовала себя как агрессор, весь цивилизованный мир должен дать отпор российской агрессии, мы не остановимся ни перед чем", – предположил аналитик.
При этом анонсированное Кирби обращение Байдена не только к Путину, но и к российскому народу, говорит о том, что в Вашингтоне не оставляют надежд на цветную революцию в России, считает политолог.
"Сменить власть в России – их основная задача, хотя все попытки закончились ничем. Но, видимо, советники у Байдена немного из прошлого и слабо понимают, как у нас это все в России работает. Байден надеется на свое информационное преимущество в мире и хочет сказать россиянам: "Посмотрите, мы же друзья, мы же с вами и всегда были за вас. Вы только откажитесь от этого Путина – и счастье к вам придет". Но русский народ уже пережил 90-е и помнит, какое это "счастье" – "дружить" с Америкой. Думаю, никто не хочет повторения этих лет", – подытожил Шатров.
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Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Оно станет 28-м в политической истории России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку происходящего.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАВладимир Путин (политик)РоссияПолитикаМненияИгорь ШатровПослание Федеральному собранию
 
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