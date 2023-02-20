https://crimea.ria.ru/20230220/politolog-raskryl-istinnuyu-tsel-vizita-baydena-na-ukrainu-1127107184.html

Политолог раскрыл истинную цель визита Байдена на Украину

Политолог раскрыл истинную цель визита Байдена на Украину - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Политолог раскрыл истинную цель визита Байдена на Украину

Американский лидер Джо Байден своей поездкой на Украину надеется повысить собственный рейтинг в попытке подражать президенту Франклину Делано Рузвельту в годы... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T17:39

2023-02-20T17:39

2023-02-20T18:11

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

политика

владимир зеленский (президент украины)

мнения

малек дудаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Американский лидер Джо Байден своей поездкой на Украину надеется повысить собственный рейтинг в попытке подражать президенту Франклину Делано Рузвельту в годы Второй мировой войны. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По мнению Дудакова, Байден намерен предстать в образе "президента военного времени, ведущего континентальную войну в Европе", подражая Франклину Рузвельту – президенту США с 1933 по 1945 годы."У Байдена довольно низкие рейтинги, и ему очень хотелось бы выступить в роли популярных президентов-демократов из прошлого", - пояснил аналитик.При этом он констатировал, что Вашингтон вынужден сокращать объемы военных траншей, поскольку за последние полтора месяца Белый дом "прожег" половину от всего "украинского бюджета", хотя он изначально предполагался минимум до сентября. А из-за продолжающихся бюджетных войн между Конгрессом и Белым домом с утверждением новых траншей могут произойти проблемы.Байден посетил Киев 20 февраля. Это его первый визит на Украину с момента избрания президентом США. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на 500 млн долларов, в который войдут новые РСЗО HIMARS. Суммы предыдущих траншей составляли 2-3 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин в послании даст оценку спецоперацииО чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозыПесков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание Путина

https://crimea.ria.ru/20230220/chego-zhdat-ot-poslaniya-baydena-putinu-i-rossiyanam--ekspert-1127080314.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, владимир зеленский (президент украины), мнения, малек дудаков