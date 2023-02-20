https://crimea.ria.ru/20230220/stroitelstvo-naberezhnoy-v-sakakh-ostanovleno--minstroy-rk-ukazal-prichinu-1127108118.html

Строительство набережной в Саках остановлено – Минстрой РК указал причину

Строительство набережной в Саках остановлено – Минстрой РК указал причину - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Строительство набережной в Саках остановлено – Минстрой РК указал причину

Сроки окончания строительства набережной курорта Саки на западе Крыма перенесли на июль 2024 года. Об этом в ходе заседания комитета по строительству,... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T18:09

2023-02-20T18:09

2023-02-20T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев. - РИА Новости Крым. Сроки окончания строительства набережной курорта Саки на западе Крыма перенесли на июль 2024 года. Об этом в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу заявил замминистра строительства РК Александр Резников.Замминистра пояснил, что первоначально проектом предусматривалось строительство 5,6 км набережной. Установленный срок окончания работ – ноябрь 2023 года.Кроме того, на этом участке проектировалось строительство десяти бун (берегоукрепительных сооружений, - ред) и отсыпка галечного пляжа. Этот факт вызвал недовольство местных жителей, которые стали направлять в адрес городских властей и руководства республики многочисленные обращения с просьбами сохранить аутентичность береговой линии.В свою очередь глава дирекции инженерных объектов "Инвестиционно-строительное управление Крыма" Денис Курышев отметил, что внесенные изменения позволят отказаться от идее насыпного пляжа и строительства волногасящей стенки."В этом случае на всем протяжении набережной сохранится песчаный пляж, а также существующая береговая линия", – сказал Курышев.Подводя итог, директор службы заказчика города Саки Евгений Кондратенко сообщил, что на сегодня полностью завершено строительство 4,3 км набережной из 4,57 км запланированных.Однако на получение экспертиз необходимо достаточно длительное время, именно по этой причине было принято решение о переносе сроков сдачи объекта, резюмировал директор службы заказчика.Строительство набережной в Саках началось в июне 2020 года в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. Окончание работ было запланировано на 2021 год. Но в 2020 году контракт с подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения обязательств. В сентябре того же года был заключен новый контракт с компанией "Интерстрой" на сумму 1,133 млрд рублей с условием, что новый подрядчик возьмет обязательства по изменению проектной документации.Читайте также на РИА Новости Крым:Физкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчикХозяйство любит тишину: мэр Сак – о набережной, парках и перспективахВ Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, реализация фцп в крыму и севастополе, крым, крымский бюджет, государственный совет рк (госсовет), экономика, строительство, новости крыма, новости