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Строительство набережной в Саках остановлено – Минстрой РК указал причину - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Строительство набережной в Саках остановлено – Минстрой РК указал причину
Строительство набережной в Саках остановлено – Минстрой РК указал причину - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Строительство набережной в Саках остановлено – Минстрой РК указал причину
Сроки окончания строительства набережной курорта Саки на западе Крыма перенесли на июль 2024 года. Об этом в ходе заседания комитета по строительству,... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T18:09
2023-02-20T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев. - РИА Новости Крым. Сроки окончания строительства набережной курорта Саки на западе Крыма перенесли на июль 2024 года. Об этом в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу заявил замминистра строительства РК Александр Резников.Замминистра пояснил, что первоначально проектом предусматривалось строительство 5,6 км набережной. Установленный срок окончания работ – ноябрь 2023 года.Кроме того, на этом участке проектировалось строительство десяти бун (берегоукрепительных сооружений, - ред) и отсыпка галечного пляжа. Этот факт вызвал недовольство местных жителей, которые стали направлять в адрес городских властей и руководства республики многочисленные обращения с просьбами сохранить аутентичность береговой линии.В свою очередь глава дирекции инженерных объектов "Инвестиционно-строительное управление Крыма" Денис Курышев отметил, что внесенные изменения позволят отказаться от идее насыпного пляжа и строительства волногасящей стенки."В этом случае на всем протяжении набережной сохранится песчаный пляж, а также существующая береговая линия", – сказал Курышев.Подводя итог, директор службы заказчика города Саки Евгений Кондратенко сообщил, что на сегодня полностью завершено строительство 4,3 км набережной из 4,57 км запланированных.Однако на получение экспертиз необходимо достаточно длительное время, именно по этой причине было принято решение о переносе сроков сдачи объекта, резюмировал директор службы заказчика.Строительство набережной в Саках началось в июне 2020 года в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. Окончание работ было запланировано на 2021 год. Но в 2020 году контракт с подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения обязательств. В сентябре того же года был заключен новый контракт с компанией "Интерстрой" на сумму 1,133 млрд рублей с условием, что новый подрядчик возьмет обязательства по изменению проектной документации.Читайте также на РИА Новости Крым:Физкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчикХозяйство любит тишину: мэр Сак – о набережной, парках и перспективахВ Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
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саки, реализация фцп в крыму и севастополе, крым, крымский бюджет, государственный совет рк (госсовет), экономика, строительство, новости крыма, новости
Строительство набережной в Саках остановлено – Минстрой РК указал причину

Минстрой: сдачу набережной города Саки на западе Крыма перенесли на июль 2024 года

18:09 20.02.2023 (обновлено: 18:22 20.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев. - РИА Новости Крым. Сроки окончания строительства набережной курорта Саки на западе Крыма перенесли на июль 2024 года. Об этом в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу заявил замминистра строительства РК Александр Резников.
Замминистра пояснил, что первоначально проектом предусматривалось строительство 5,6 км набережной. Установленный срок окончания работ – ноябрь 2023 года.
"Однако в ходе работ выяснилось, что для его реализации было необходимо изымать территории и земельные участки расположенных возле уреза воды санаториев "Полтава Крым", "Северное сияние" и "Юрмино". Эти действия могли повлечь дополнительные расходы в размере около двух миллиардов рублей", – сказал Резников.
Кроме того, на этом участке проектировалось строительство десяти бун (берегоукрепительных сооружений, - ред) и отсыпка галечного пляжа. Этот факт вызвал недовольство местных жителей, которые стали направлять в адрес городских властей и руководства республики многочисленные обращения с просьбами сохранить аутентичность береговой линии.

"В результате было принято решение исключить центральный участок из проекта, сократив протяженность строящейся прогулочной зоны до 4,57 км. Увеличение срока необходимо для получения согласований Минстроя РФ, прохождения экспертизы и получения разрешительной документации, без которой невозможно возобновить стройку. Поэтому в настоящее время строительно-монтажные работы остановлены", – пояснил Резников.

В свою очередь глава дирекции инженерных объектов "Инвестиционно-строительное управление Крыма" Денис Курышев отметил, что внесенные изменения позволят отказаться от идее насыпного пляжа и строительства волногасящей стенки.
"В этом случае на всем протяжении набережной сохранится песчаный пляж, а также существующая береговая линия", – сказал Курышев.
Подводя итог, директор службы заказчика города Саки Евгений Кондратенко сообщил, что на сегодня полностью завершено строительство 4,3 км набережной из 4,57 км запланированных.
"Доступ на готовые участки набережной открыт для горожан и отдыхающих уже сейчас. К 1 мая 2023 года планируется также запустить освещение. После получения экспертизы работы будут возобновлены. Останется достроить чуть более 250 метров", – уточнил Кондратенко.
Однако на получение экспертиз необходимо достаточно длительное время, именно по этой причине было принято решение о переносе сроков сдачи объекта, резюмировал директор службы заказчика.
Строительство набережной в Саках началось в июне 2020 года в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. Окончание работ было запланировано на 2021 год. Но в 2020 году контракт с подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения обязательств. В сентябре того же года был заключен новый контракт с компанией "Интерстрой" на сумму 1,133 млрд рублей с условием, что новый подрядчик возьмет обязательства по изменению проектной документации.
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