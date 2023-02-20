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Главные новости Крыма: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Главные новости Крыма: 20 февраля
Главные новости Крыма: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Главные новости Крыма: 20 февраля
Смертельное ДТП на Крымском мосту и остановка движения автотранспорта. Шторм и работа паромов на переправе, а также катеров в Севастополе. Задержание крымского... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T21:55
2023-02-20T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП на Крымском мосту и остановка движения автотранспорта. Шторм и работа паромов на переправе, а также катеров в Севастополе. Задержание крымского чиновника за взятку. Перенос сроков строительства набережной в Саках. Работа крымских студотрядов в новых регионах.Главные события и заявления дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Смертельное ДТП на Крымском мосту20 февраля около половины восьмого утра движение автотранспорта по Крымскому мосту было остановлено из-за аварии с участием трех легковых машин, в результате которой погибли три человека. Один пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в Керченскую городскую больницу №1 имени Пирогова. В 10:50 автомобильное движение было возобновлено, последствия ДТП ликвидированы, но на автоподходах с обеих сторон наблюдались небольшие заторы. Погода, паромы и катера20 февраля в Севастополе сложные погодные условия стали причиной приостановки движения пассажирских катеров, которые курсируют в Артбухте. При этом паром и катера на линии "Графская пристань - Северная" продолжали работать штатно, расписание движения не изменилось.В Керченском проливе в понедельник из-за усиления ветра и метровых волн объявили штормовое предупреждение. При этом об остановке паромной переправы не сообщалось. Всего после старта морского сообщения курсирующие на линии паромы выполнили почти 2,2 тысячи рейсов. Работа ФСБСотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали главу сельского поселения, подозреваемого в даче взятки. Ранее чиновники села незаконно передали муниципальное жилье по договорам социального найма родственникам работников администрации сельсовета и самим сотрудникам. Впоследствии квартиры приватизировали. А когда провоохранители выявили незаконную схему, сельский глава решил дать оперуполномоченному взятку в размере 20 тыс. рублей. Полицейский от денег отказался, а глава села задержан. Перенос сроков строительстваСроки окончания строительства набережной курорта Саки на западе Крыма перенесли на июль 2024 года, сообщил в понедельник замминистра строительства РК Александр Резников.Первоначально проектом предусматривалось строительство 5,6 км набережной. Установленный срок окончания работ – ноябрь 2023 года. В ходе работ выяснился ряд факторов, из-за которых решено исключить центральный участок из проекта, сократив протяженность строящейся прогулочной зоны до 4,57 км. Увеличение срока необходимо для получения согласований Минстроя РФ, прохождения экспертизы и получения разрешительной документации, без которой невозможно возобновить стройку. Крымские студотряды в новых регионахКрымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ, рассказал руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Владимир Кайданский.В том числе крымские активисты РСО приняли участие в восстановлении мемориального комплекса "Саур - Могила" в ДНР, разрушенного в 2014 году во время боевых действий. В сентябре 2022 года объект восстановили. Также студенты из Крыма активно участвуют в проекте "Мы вместе", помогают собирать и сортировать гуманитарную помощь.
https://crimea.ria.ru/20230220/zatsepil-obochinu-i-perevernulsya-podrobnosti-dtp-na-severe-kryma-1127101094.html
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главное за день, новости, новости крыма, общество, крымский мост, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Главные новости Крыма: 20 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления 20 февраля

21:55 20.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП на Крымском мосту и остановка движения автотранспорта. Шторм и работа паромов на переправе, а также катеров в Севастополе. Задержание крымского чиновника за взятку. Перенос сроков строительства набережной в Саках. Работа крымских студотрядов в новых регионах.
Главные события и заявления дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Смертельное ДТП на Крымском мосту

20 февраля около половины восьмого утра движение автотранспорта по Крымскому мосту было остановлено из-за аварии с участием трех легковых машин, в результате которой погибли три человека. Один пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в Керченскую городскую больницу №1 имени Пирогова. В 10:50 автомобильное движение было возобновлено, последствия ДТП ликвидированы, но на автоподходах с обеих сторон наблюдались небольшие заторы.
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Погода, паромы и катера

20 февраля в Севастополе сложные погодные условия стали причиной приостановки движения пассажирских катеров, которые курсируют в Артбухте. При этом паром и катера на линии "Графская пристань - Северная" продолжали работать штатно, расписание движения не изменилось.
В Керченском проливе в понедельник из-за усиления ветра и метровых волн объявили штормовое предупреждение. При этом об остановке паромной переправы не сообщалось. Всего после старта морского сообщения курсирующие на линии паромы выполнили почти 2,2 тысячи рейсов.

Работа ФСБ

Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали главу сельского поселения, подозреваемого в даче взятки. Ранее чиновники села незаконно передали муниципальное жилье по договорам социального найма родственникам работников администрации сельсовета и самим сотрудникам. Впоследствии квартиры приватизировали. А когда провоохранители выявили незаконную схему, сельский глава решил дать оперуполномоченному взятку в размере 20 тыс. рублей. Полицейский от денег отказался, а глава села задержан.
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Перенос сроков строительства

Сроки окончания строительства набережной курорта Саки на западе Крыма перенесли на июль 2024 года, сообщил в понедельник замминистра строительства РК Александр Резников.
Первоначально проектом предусматривалось строительство 5,6 км набережной. Установленный срок окончания работ – ноябрь 2023 года. В ходе работ выяснился ряд факторов, из-за которых решено исключить центральный участок из проекта, сократив протяженность строящейся прогулочной зоны до 4,57 км. Увеличение срока необходимо для получения согласований Минстроя РФ, прохождения экспертизы и получения разрешительной документации, без которой невозможно возобновить стройку.

Крымские студотряды в новых регионах

Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ, рассказал руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Владимир Кайданский.
В том числе крымские активисты РСО приняли участие в восстановлении мемориального комплекса "Саур - Могила" в ДНР, разрушенного в 2014 году во время боевых действий. В сентябре 2022 года объект восстановили. Также студенты из Крыма активно участвуют в проекте "Мы вместе", помогают собирать и сортировать гуманитарную помощь.
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