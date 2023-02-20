https://crimea.ria.ru/20230220/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-posle-dtp--est-probki-1127089643.html

Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки

Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки

Движение транспорта на Крымском мосту после ДТП восстановлено. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T11:36

2023-02-20T11:36

2023-02-20T11:36

крымский мост

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дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта на Крымском мосту после ДТП восстановлено. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария с участием трех легковых автомобилей произошла в понедельник утром на подъезде к аркам со стороны Крыма. Погибли три человека, одного госпитализировали в Керченскую больницу в тяжелом состоянии. В результате аварии автомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив было полностью остановлено.По информации пресс-службы Упрдор "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть моста, сейчас на автоподходах с обеих сторон наблюдаются небольшие заторы."После восстановления движения по Крымскому мосту на автоподходах зафиксировано небольшое скопление автомобилей со стороны Краснодарского края и Республики Крым, время ожидания до 2 часов", - проинформировали в ведомстве.Ранее в республиканском главке МВД рассказали, что авария произошла из-за выезда автомобиля на встречную полосу. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигавшийся со стороны Крыма в сторону Краснодарского края, выехал на "встерчку" и допустил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу Hyundai Starex. После этого с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2106. Погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112, водитель Hyundai доставлен в больницу. Водитель и пассажиры "шестерки" не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение на Крымском мосту остановлено из-за смертельного ДТПНа Кубани в ДТП пострадали 7 человекСмертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок

https://crimea.ria.ru/20230220/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-v-strashnom-dtp-na-krymskom-mostu-1127085542.html

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2023

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