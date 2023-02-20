Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230220/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-posle-dtp--est-probki-1127089643.html
Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки
Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки
Движение транспорта на Крымском мосту после ДТП восстановлено. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T11:36
2023-02-20T11:36
крымский мост
дтп
дтп в крыму и севастополе
транспорт
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126764083_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3d0a87035c1dba72a4ae7d90567e5ded.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта на Крымском мосту после ДТП восстановлено. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария с участием трех легковых автомобилей произошла в понедельник утром на подъезде к аркам со стороны Крыма. Погибли три человека, одного госпитализировали в Керченскую больницу в тяжелом состоянии. В результате аварии автомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив было полностью остановлено.По информации пресс-службы Упрдор "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть моста, сейчас на автоподходах с обеих сторон наблюдаются небольшие заторы."После восстановления движения по Крымскому мосту на автоподходах зафиксировано небольшое скопление автомобилей со стороны Краснодарского края и Республики Крым, время ожидания до 2 часов", - проинформировали в ведомстве.Ранее в республиканском главке МВД рассказали, что авария произошла из-за выезда автомобиля на встречную полосу. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигавшийся со стороны Крыма в сторону Краснодарского края, выехал на "встерчку" и допустил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу Hyundai Starex. После этого с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2106. Погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112, водитель Hyundai доставлен в больницу. Водитель и пассажиры "шестерки" не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение на Крымском мосту остановлено из-за смертельного ДТПНа Кубани в ДТП пострадали 7 человекСмертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
https://crimea.ria.ru/20230220/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-v-strashnom-dtp-na-krymskom-mostu-1127085542.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126764083_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_020a11070ec6e99517b35168c3b9072e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, дтп, дтп в крыму и севастополе, транспорт, крым, новости, новости крыма
Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки

МВД: движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП с погибшими

11:36 20.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта на Крымском мосту после ДТП восстановлено. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Авария с участием трех легковых автомобилей произошла в понедельник утром на подъезде к аркам со стороны Крыма. Погибли три человека, одного госпитализировали в Керченскую больницу в тяжелом состоянии. В результате аварии автомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив было полностью остановлено.
"20 февраля в 10:50 автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, последствия ДТП ликвидированы", - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
По информации пресс-службы Упрдор "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть моста, сейчас на автоподходах с обеих сторон наблюдаются небольшие заторы.
"После восстановления движения по Крымскому мосту на автоподходах зафиксировано небольшое скопление автомобилей со стороны Краснодарского края и Республики Крым, время ожидания до 2 часов", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в республиканском главке МВД рассказали, что авария произошла из-за выезда автомобиля на встречную полосу. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигавшийся со стороны Крыма в сторону Краснодарского края, выехал на "встерчку" и допустил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу Hyundai Starex. После этого с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2106. Погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112, водитель Hyundai доставлен в больницу. Водитель и пассажиры "шестерки" не пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Движение на Крымском мосту остановлено из-за смертельного ДТП
На Кубани в ДТП пострадали 7 человек
Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
ДТП на Крымском мосту
09:43
Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП на Крымском мосту
 
Крымский мостДТПДТП в Крыму и СевастополеТранспортКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Байден прилетел в Киев и встретился с Зеленским
13:05Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году
12:37В Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки
12:30Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений
12:12РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле
11:36Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки
11:22Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории
11:15Войска России уничтожили большую часть западной техники на Украине
10:50Женщина погибла при обстреле Белгородской области
10:41Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
10:28Движение машин по Крымскому мосту пока не открыто
10:18Выезд на встречку: в МВД рассказали об аварии на Крымском мосту
09:43Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП на Крымском мосту
09:37Движение по Крымскому мосту восстановлено после смертельного ДТП
09:34На Кубани в аварии пострадали семь человек
09:31Оползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани
08:57Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов России
08:52Движение на Крымском мосту остановлено из-за смертельного ДТП
08:42В России стартовала короткая рабочая неделя
08:22Что можно и нельзя делать делать на Масленицу
Лента новостейМолния