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В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в Артбухте
В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в Артбухте - РИА Новости Крым, 20.02.2023
В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в Артбухте
В Севастополе сложные погодные условия стали причиной приостановки движения пассажирских катеров, которые курсируют в Артбухте. Об этом предупредили в Дирекции... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T15:05
2023-02-20T15:05
2023-02-20T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе сложные погодные условия стали причиной приостановки движения пассажирских катеров, которые курсируют в Артбухте. Об этом предупредили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Также уточняется, что паром и катера на линии "Графская пристань - Северная" работают штатно, расписание движения не изменилось.В то же время, о существенном усилении ветра предупреждают жителей и гостей города-героя МЧС России по городу Севастополю.Так, по информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с понедельника на вторник, а также утром 21 февраля в севастопольском регионе прогнозируется усиление западного ветра до 20–25 м/с.Читайте также на РИА Новости КрымКак избежать травм и переохлаждения в непогоду – врачКрым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийКрым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтоплений
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севастополь, транспорт, погода, новости, общество, крым
В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в Артбухте
В Севастополе из-за непогоды временно остановлено движение морского транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе сложные погодные условия стали причиной приостановки движения пассажирских катеров, которые курсируют в Артбухте. Об этом предупредили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Неблагоприятные погодные условия, пассажирские катера на линии "Артиллерийская бухта - Радиогорка" приостанавливают движение", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что паром и катера на линии "Графская пристань - Северная" работают штатно, расписание движения не изменилось.
В то же время, о существенном усилении ветра предупреждают жителей и гостей города-героя МЧС России по городу Севастополю.
Так, по информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с понедельника на вторник, а также утром 21 февраля в севастопольском регионе прогнозируется усиление западного ветра до 20–25 м/с.
"Следует воздержаться от посещения улицы и, по возможности, от пользования личным и общественным транспортом – особенно от длительных поездок", - напомнили в профильном ведомстве.
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