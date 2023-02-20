https://crimea.ria.ru/20230220/v-sevastopole-silnyy-veter-ostanovil-dvizhenie-katerov-v-artbukhte-1127102765.html

В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в Артбухте

В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в Артбухте - РИА Новости Крым, 20.02.2023

В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в Артбухте

В Севастополе сложные погодные условия стали причиной приостановки движения пассажирских катеров, которые курсируют в Артбухте. Об этом предупредили в Дирекции... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T15:05

2023-02-20T15:05

2023-02-20T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе сложные погодные условия стали причиной приостановки движения пассажирских катеров, которые курсируют в Артбухте. Об этом предупредили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Также уточняется, что паром и катера на линии "Графская пристань - Северная" работают штатно, расписание движения не изменилось.В то же время, о существенном усилении ветра предупреждают жителей и гостей города-героя МЧС России по городу Севастополю.Так, по информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с понедельника на вторник, а также утром 21 февраля в севастопольском регионе прогнозируется усиление западного ветра до 20–25 м/с.Читайте также на РИА Новости КрымКак избежать травм и переохлаждения в непогоду – врачКрым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийКрым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтоплений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, погода, новости, общество, крым